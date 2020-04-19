ФОТО. Свитолина поздравила православных с Пасхой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех православных с Пасхой.

«Со светлым праздником Пасхи! Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днём.⁣

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Желаю огромного здоровья вам и вашим близким. Христос Воскрес», - написала Свитолина.

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