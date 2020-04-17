ФОТО. Свитолина и Монфис играют в шахматы, неправильно расставив фигуры

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и её французский бойфренд Гаэль Монфис вместе проводят карантин. Звездные теннисисты решили сыграть в интеллектуальную игру, но, похоже, впервые увидели шахматную доску.

Белый ферзь Гаэля стоит на темной клетке, хотя в дебюте игры находиться на своем цвете. Но это еще полбеды. По непонятному стечению обстоятельств, слоны расположились на месте коней.

Напомним, ранее Свитолина и Монфис зарубились в пинг-понг.