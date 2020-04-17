ФОТО. Свитолина и Монфис играют в шахматы, неправильно расставив фигуры

Звездные теннисисты, похоже, впервые увидели шахматную доску

  • 17.04.2020 18:38
  • 1952 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Свитолина и Монфис играют в шахматы, неправильно расставив фигуры
© Инстаграм Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и её французский бойфренд Гаэль Монфис вместе проводят карантин. Звездные теннисисты решили сыграть в интеллектуальную игру, но, похоже, впервые увидели шахматную доску.

Белый ферзь Гаэля стоит на темной клетке, хотя в дебюте игры находиться на своем цвете. Но это еще полбеды. По непонятному стечению обстоятельств, слоны расположились на месте коней.

Напомним, ранее Свитолина и Монфис зарубились в пинг-понг.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.04.2020 19:37
    0
    Показуха, она такая иногда с конями
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 17.04.2020 19:37
    0
    у меня ещё родилась расистская шуточка про то кто какими цветами играть должен, но я пожалуй промолчу
    Ссылка
    Djon
    online
      Djon, 17.04.2020 19:02
    0
    Може це шахмати Фішера????
    Ссылка
    f-play
      f-play, 17.04.2020 18:40
    +3
    Лучше в карты, Элина. Лучше в карты...
    Ссылка
    f-play
      f-play, 17.04.2020 18:40
    +3
    Лучше в карты, Элина. Лучше в карты...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.04.2020 19:37
    0
    Показуха, она такая иногда с конями
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 17.04.2020 19:37
    0
    у меня ещё родилась расистская шуточка про то кто какими цветами играть должен, но я пожалуй промолчу
    Ссылка
    Djon
    online
      Djon, 17.04.2020 19:02
    0
    Може це шахмати Фішера????
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности