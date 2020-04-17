ФОТО. Свитолина и Монфис играют в шахматы, неправильно расставив фигуры

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и её французский бойфренд Гаэль Монфис вместе проводят карантин. Звездные теннисисты решили сыграть в интеллектуальную игру, но, похоже, впервые увидели шахматную доску.
Белый ферзь Гаэля стоит на темной клетке, хотя в дебюте игры находиться на своем цвете. Но это еще полбеды. По непонятному стечению обстоятельств, слоны расположились на месте коней.
Напомним, ранее Свитолина и Монфис зарубились в пинг-понг.
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Источник — Sport.ua
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