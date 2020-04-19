ГАМУЛА: «Должны быть благодарны Беларуси за то, что сейчас есть футбол»

Бывший главный тренер «Закарпатья» и «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о чемпионате Беларуси, который не приостановили из-за пандемии коронавируса.



«Вы видели брестское «Динамо»? В этой команде собраны футболисты, которые играли в Лиге чемпионов. Это и Артем Милевский, и Евгений Хачериди, выступавшие за киевское «Динамо», и хорошо знакомый нам по чемпионату России Сергей Кисляк. Здорово смотрится Саша Нойок, который когда-то у меня играл. Это потенциально очень сильный футболист. Мне очень нравится, как играет клуб из Бреста.



Мы должны быть благодарны чемпионату Беларуси за то, что футбол вообще сейчас есть. Сейчас пытаюсь прогнозировать исходы матчей этого турнира и пока почти ничего не могу угадать. Непредсказуемый чемпионат. Об этом говорит хотя бы тот факт, как плохо стартовали БАТЭ и «Шахтер» из Солигорска, да и то же брестское «Динамо». Мне интересен этот чемпионат, сейчас стараюсь следить за ним более пристально, ведь другого футбола нет», – сказал Гамула.

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