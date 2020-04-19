ГАМУЛА: «Должны быть благодарны Беларуси за то, что сейчас есть футбол»

Бывший тренер «Закарпатья» следит за первенством Беларуси

  • 19.04.2020 14:27
  • 275 просмотров
  • 4 комментария
ГАМУЛА: «Должны быть благодарны Беларуси за то, что сейчас есть футбол»
© sport-weekend.info. Игорь Гамула

Бывший главный тренер «Закарпатья» и «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о чемпионате Беларуси, который не приостановили из-за пандемии коронавируса.
 
«Вы видели брестское «Динамо»? В этой команде собраны футболисты, которые играли в Лиге чемпионов. Это и Артем Милевский, и Евгений Хачериди, выступавшие за киевское «Динамо», и хорошо знакомый нам по чемпионату России Сергей Кисляк. Здорово смотрится Саша Нойок, который когда-то у меня играл. Это потенциально очень сильный футболист. Мне очень нравится, как играет клуб из Бреста. 
 
Мы должны быть благодарны чемпионату Беларуси за то, что футбол вообще сейчас есть. Сейчас пытаюсь прогнозировать исходы матчей этого турнира и пока почти ничего не могу угадать. Непредсказуемый чемпионат. Об этом говорит хотя бы тот факт, как плохо стартовали БАТЭ и «Шахтер» из Солигорска, да и то же брестское «Динамо». Мне интересен этот чемпионат, сейчас стараюсь следить за ним более пристально, ведь другого футбола нет», – сказал Гамула.

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Источник — Спорт уик-энд

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 19.04.2020 15:03
    +1
    Александр Федько, 19.04.2020 14:57
    От во всем мире одни идиоты, ничего не понимают, надо было всем брать пример с Лукашенко... глядишь и Штаты с Германией дотянули бы до экономики Беларуси)))
    Плюс Белорусии в том, что у них нету ни туристов, ни заробитчан. Этому вирусу просто неоткуда взяться массово
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 19.04.2020 14:57
    -2
    Zport., 19.04.2020 14:43
    Так у них и карантина никакого нет, экономика работает
    От во всем мире одни идиоты, ничего не понимают, надо было всем брать пример с Лукашенко... глядишь и Штаты с Германией дотянули бы до экономики Беларуси)))
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 19.04.2020 14:43
    0
    Олександр 'Омелянович, 19.04.2020 14:41
    Є ще футбол Бурунді і Таджикістану.
    Білорусь вже перегнала Україну по кількості інфікованих.
    Те, що робить Лукашенко-це злочин.
    Так у них и карантина никакого нет, экономика работает
    Ссылка
    Олександр 'Омелянович
    online
      Олександр 'Омелянович, 19.04.2020 14:41
    0
    Є ще футбол Бурунді і Таджикістану.
    Білорусь вже перегнала Україну по кількості інфікованих.
    Те, що робить Лукашенко-це злочин.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 19.04.2020 15:03
    +1
    Александр Федько, 19.04.2020 14:57
    От во всем мире одни идиоты, ничего не понимают, надо было всем брать пример с Лукашенко... глядишь и Штаты с Германией дотянули бы до экономики Беларуси)))
    Плюс Белорусии в том, что у них нету ни туристов, ни заробитчан. Этому вирусу просто неоткуда взяться массово
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 19.04.2020 14:43
    0
    Олександр 'Омелянович, 19.04.2020 14:41
    Є ще футбол Бурунді і Таджикістану.
    Білорусь вже перегнала Україну по кількості інфікованих.
    Те, що робить Лукашенко-це злочин.
    Так у них и карантина никакого нет, экономика работает
    Ссылка
    Олександр 'Омелянович
    online
      Олександр 'Омелянович, 19.04.2020 14:41
    0
    Є ще футбол Бурунді і Таджикістану.
    Білорусь вже перегнала Україну по кількості інфікованих.
    Те, що робить Лукашенко-це злочин.
    Ссылка
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