ВИДЕО. Самые яркие моменты карьеры Гармаша. Сегодня ему 30 лет

Хавбек киевского «Динамо» Денис Гармаш, выступающий на правах аренды за турецкий клуб «Ризеспор», сегодня, 19 апреля, празднует свое 30-летие.

Футболист известен своим скандальным характером, цепкостью в середине поля и агрессивным отбором мяча. Предлагаем вспомнить самые интересные моменты карьеры хавбека.

Памятное удаление Гармаша Юрием Ваксом, апрель 2012 года.

Жесты молодого Гармаша болельщикам донецкого «Шахтера», сентябрь 2012 года.

Ценное мнение Дениса Гармаша об украинских судьях, сентябрь 2012 года.

Эпичный промах Гармаша по пустым воротам «Ворсклы», август 2017 года.

В столице расстреляли внедорожник Дениса Гармаша, декабрь 2017 года.

Фантастический голевой пас Гармаша на Кендзеру в игре с «Ренном», октябрь 2018 года.

Гармаш боднул Мораеса и оставил киевлян в меньшинстве, апрель 2019 года.

Гармаш забил победный гол в Суперкубке Украины против «Шахтера», июль 2019 года.