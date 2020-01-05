ВИДЕО. Чем запомнился Гармаш в киевском Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш уходит в аренду в турецкий клуб «Ризеспор» после 12 лет, проведенных в системе бело-синих.

Футболист запомнился скандальным характером, цепкостью в середине поля, агрессивным отбором мяча. В его послужном списке как красивые голы, так и досадные удаления из-за вспыльчивости. Вспоминаем самые интересные моменты карьеры хавбека в столичном клубе.

Памятное удаление Гармаша Юрием Ваксом, апрель 2012 года.

Жесты молодого Гармаша болельщикам донецкого «Шахтера», сентябрь 2012 года.

Лучшие голы Гармаша за киевское «Динамо».

Эпичный промах Гармаша по пустым воротам Ворсклы, август 2017 года.

В столице расстреляли внедорожник Дениса Гармаша, декабрь 2017 года.

Гармаш боднул Мораеса и оставил киевлян в меньшинстве, апрель 2019 года.

Гармаш забил победный гол в Суперкубке Украины против Шахтера, июль 2019 года.