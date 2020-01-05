ВИДЕО. Чем запомнился Гармаш в киевском Динамо

Вспоминаем самые памятные моменты карьеры хавбека в столичном клубе

  • 05.01.2020 19:25
  • 1607 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Чем запомнился Гармаш в киевском Динамо
© Instagram. Денис Гармаш

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш уходит в аренду в турецкий клуб «Ризеспор» после 12 лет, проведенных в системе бело-синих.

Футболист запомнился скандальным характером, цепкостью в середине поля, агрессивным отбором мяча. В его послужном списке как красивые голы, так и досадные удаления из-за вспыльчивости. Вспоминаем самые интересные моменты карьеры хавбека в столичном клубе.

Памятное удаление Гармаша Юрием Ваксом, апрель 2012 года.

Жесты молодого Гармаша болельщикам донецкого «Шахтера», сентябрь 2012 года.

Лучшие голы Гармаша за киевское «Динамо».

Эпичный промах Гармаша по пустым воротам Ворсклы, август 2017 года.

В столице расстреляли внедорожник Дениса Гармаша, декабрь 2017 года.

Гармаш боднул Мораеса и оставил киевлян в меньшинстве, апрель 2019 года.

Гармаш забил победный гол в Суперкубке Украины против Шахтера, июль 2019 года.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 05.01.2020 19:42
    0
    Сразу вспоминается Вакс, который тянул ржавых к чемпионству и гол Дениса в ворота Сток Сити на последних секундах
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 05.01.2020 19:36
    0
    И где его гениальный пас на Кенздеру в матче с Ренном
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 05.01.2020 19:35
    0
    Невменяемостью.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 05.01.2020 19:42
    0
    Сразу вспоминается Вакс, который тянул ржавых к чемпионству и гол Дениса в ворота Сток Сити на последних секундах
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 05.01.2020 19:36
    0
    И где его гениальный пас на Кенздеру в матче с Ренном
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 05.01.2020 19:35
    0
    Невменяемостью.
    Ссылка
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