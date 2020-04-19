Инфекционист: «Надеюсь, что мы увидим футбол в конце мая или начале июня»

Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси. Авторитетный инфекционист Владимир Курпита рассказал, какая ситуация с коронавирусом сейчас. Кроме того, специалист назвал приблизительные сроки возвращения футбола.

– При какой ситуации Украина может выйти из карантина?

– Пока мы видим нарастание, и это проблема. Против нас сыграли религиозные праздники. Несмотря на призывы, украинцы пошли в храмы. Мы видим прирост заболевания в тех областях, которые рьяно молились. Надеюсь, на Пасху этого не произойдет.

– Бывают случаи в спорте, когда один или два человека из команды заражались коронавирусом - повальной эпидемии не было. Спортсмены легко переносят вирус?

– Спортсмены - молодые люди, которые для COVID-19 не являются группой риска. Если у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний, не курите, не пьете - перенесете болезнь в легкой форме.

– Футбол возобновится после изобретения вакцины?

– Футбол будет без зрителей до тех пор, пока существует риск массового распространения. Его можно уменьшить тремя основными методами: переболеет 60% населения, изобретение вакцины и поиск лекарств, которые остановят массовое распространение инфекции.

У меня нет оптимизма в данном вопросе, поскольку несколько авторитетных эпидемиологов заявили, что COVID-19 - первая ласточка в серии ужасных испытаний для человечества.

Многие специалисты утверждают, что у нас будет несколько волн. Все надеются: вторая и третья волна будут более легкой. Пока вирус известен всего 4 месяца, поэтому делать выводы рано.

– В футбол остается играть только летом?

– Может стоит пересмотреть календарь? Возможно необходимо вернуться к тому формату, который был в Советском Союзе - осенне-весенний турнир.

– В июне увидим футбол?

– Надеюсь, что мы увидим футбол в конце мая или начале июня. Мне хотелось бы, чтобы данные решения принимались взвешено, учитывая все потенциальные риски для футболистов и зрителей.