Андрей СТОЛЯРЧУК: «Финансовый фэйр-плей предотвращает мыльные пузыри»

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук объяснил суть финансового фэйр-плей.

«Малага» играла в 1/4 Лиге чемпионов, а через год почти обанкротилась. Суть финансового «фэйр-плей» — предотвращение «гонки вооружений». Сейчас появились ПСЖ и «Манчестер Сити», которые могут себе позволить выбросить на трансферный рынок 200-300 миллионов.

«Реалу» и «Барселоне» придется тратить уже 300-400 миллионов, чтобы не отставать. Это приведет к тому, что эти «мыльные пузыри» лопнут - команды будут покупать дорогих игроков и это накопит долги», - сказал Столярчук.

Напомним, в середине февраля УЕФА принял решение отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два года и оштрафовать клуб на 30 тысяч евро за нарушение правил ФФП.