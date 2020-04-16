Андрей СТОЛЯРЧУК: «Финансовый фэйр-плей предотвращает мыльные пузыри»

Комментатор рассказал о сути финансового фэйр-плей

  • 16.04.2020 19:17
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Андрей СТОЛЯРЧУК: «Финансовый фэйр-плей предотвращает мыльные пузыри»
© Футбол 1/2/3. Андрей Столярчук

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук объяснил суть финансового фэйр-плей.

«Малага» играла в 1/4 Лиге чемпионов, а через год почти обанкротилась. Суть финансового «фэйр-плей» — предотвращение «гонки вооружений». Сейчас появились ПСЖ и «Манчестер Сити», которые могут себе позволить выбросить на трансферный рынок 200-300 миллионов. 

«Реалу» и «Барселоне» придется тратить уже 300-400 миллионов, чтобы не отставать. Это приведет к тому, что эти «мыльные пузыри» лопнут - команды будут покупать дорогих игроков и это накопит долги», - сказал Столярчук.

Напомним, в середине февраля УЕФА принял решение отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два года и оштрафовать клуб на 30 тысяч евро за нарушение правил ФФП.

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Источник — Футбол 1/2/3

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