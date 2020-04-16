Где смотреть онлайн матч чемпионата Беларуси Шахтер Солигорск — Слуцк

В пятницу, 17-го апреля, состоится поединок 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором солигорский «Шахтер» примет «Слуцк».
Матч пройдет в Солигорске на стадионе «Строитель». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Шахтер» Солигорск — «Слуцк». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси.
В прямом эфире поединок «Шахтер» Солигорск — «Слуцк» покажет телеканал «Спорт 1».
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Источник — Sport.ua
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