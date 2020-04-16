Шахтер Солигорск — Слуцк. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Ни слова о коронавирусе (раз Батька не разрешает) — в Беларуси продолжают играть в футбол!

В поединке 5-го тура чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер», которым руководит 54-летний украинский тренер Юрий Вернидуб, на своем поле примет «Слуцк».

Что и говорить, команда Вернидуба начала чемпионат совсем не так, как от нее ожидали. После четырех сыгранных туров «горняки» занимают всего лишь 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 2-1.

Низкая результативность — настоящий бич «Шахтера» на старте сезона. Пожалуй, никто не выскажется на эту тему лучше, чем сам Вернидуб.

«Два тайма на одной половине поля сидели: били-били — и не забили. По игре переиграли, но не забили мяч. «Рожаем» гол. Пока что эти роды не состоялись. Надо забить — может, прорвет», — в сердцах сказал Вернидуб после ничьей со «Смолевичами» (0:0) в минувшем туре.

Надо бы, чтобы прорвало. Еще два-три неудовлетворительных результата — и кресло под Вернидубом может всерьез зашататься. В команду его приглашали точно не ради двух забитых мячей в четырех матчах чемпионата. Впрочем, для «Шахтера» еще ничего не потеряно, а черная полоса должна рано или поздно смениться белой.

Зато «Слуцк», совокупная стоимость игроков первой команды которого не дотягивает и до €3 миллионов, сезон начал вполне неплохо. В активе у команды 7 очков после четырех матчей при разнице забитых и пропущенных мячей 7-5. Будете смеяться, но «Слуцк» на данный момент — вторая по зрелищности команда в чемпионате Беларуси. На первом месте «Минск», занимающий десятую строчку при разнице мячей 6-8.

Несмотря на разницу в положении, букмекеры считают «Шахтер» явным фаворитом будущего поединка. На стороне хозяев и родные стены, и слишком уж затянувшаяся неудачная серия, и более высокий класс. Но если Вернидуб хочет остаться на своем посту, ему пора бы разбудить команду, ведь наверстать упущенные очки потом будет очень сложно.

17 апреля, пятница