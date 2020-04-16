ФОТО. Леся Цуренко скучает по теннису

Украинская теннисистка Леся Цуренко по время карантина скучает по большой игре.
«Скучаю по теннису», – написала Леся в инстаграме.
Напомним, Цуренко пропустила вторую часть прошлого сезона из-за травмы и вернулась на корт только в начале этого года, вылетев за пределы первой сотни мирового рейтинга. Из-за этого ей пришлось играть турниры ITF.
ВИДЕО. Цуренко показала, как весело проводит тренировки дома
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Источник — Sport.ua
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