ФОТО. Леся Цуренко скучает по теннису

Украинская теннисистка Леся Цуренко по время карантина скучает по большой игре.

«Скучаю по теннису», – написала Леся в инстаграме.

Напомним, Цуренко пропустила вторую часть прошлого сезона из-за травмы и вернулась на корт только в начале этого года, вылетев за пределы первой сотни мирового рейтинга. Из-за этого ей пришлось играть турниры ITF.

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