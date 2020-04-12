ВИДЕО. Цуренко показала, как весело проводит тренировки дома

Украинская теннисистка Леся Цуренко продемонстрировала, как тренируется во время карантина.
«Когда вы хотите повеселиться во время тренировки», – написала Цуренко.
ФОТО. Цуренко показала, как следует дресс-коду во время карантина
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Источник — Sport.ua
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