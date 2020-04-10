ФОТО. Цуренко показала, как следует дресс-коду во время карантина

Украинская теннисистка Леся Цуренко во время карантина, как положено, ходит в маске.
«Следую нынешнему дресс-коду. Как проходит ваш карантин?», – написала Цуренко в инстаграме.
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Источник — Sport.ua
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