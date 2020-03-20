ЦУРЕНКО: «Все были жутко удивлены и напуганы, когда отменили Индиан-Уэллс»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своей реакции на отмену соревнований в Индиан-Уэллс и последующие события в мировом теннисе.



- Первой реакцией не только у меня, но и у всех игроков, был шок. И такие округленные глаза. Все были жутко удивлены и напуганы. Никто не понимал, что происходит. Потом уже ситуация становилась все более понятной. Все понимали, что с этим сделать ничего нельзя, что это указания властей и с этим ничего нельзя было поделать. Информация приходила постепенно и становилась понятно, что это коснётся не только Индиан-Уэллс, а продлится гораздо дольше.



- После того, как отменили турнир в Индиан-Уэллс, ты была в заявке в Гвадалахаре (Мексика). Ты планировала туда поехать?

- Да, я была в заявке турнира в Гвадалахаре, но изначально было понятно, что очень сомнительно, что он будет проведен. Потом его отменили. Наверное, это уже было логичным решением, потому что стали вступать в силу глобальные транспортные ограничения. Так что мы очень быстро вернулись из Америки. Буквально на ближайшем рейсе мы решили улетать.

Напомним, WTA отменила все турниры вплоть до 7 июня.