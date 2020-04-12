ФОТО. Засуньте языки. Алиев выложил результаты теста на коронавирус

Экс-футболист показал фото с отрицательными результатами теста

  • 12.04.2020 22:14
  • 2550 просмотров
  • 15 комментариев
ФОТО. Засуньте языки. Алиев выложил результаты теста на коронавирус
© Instagram. Александр Алиев

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев узнал результат теста на коронавирус, который он недавно сдал, когда почувствовал симптомы.

Алиев выложил фото с отрицательными результатами теста методом ПЛР и написал: «Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождётесь!»

Напомним, Николай Морозюк обсудил с Алиевым этот тест и сказал бывшему партнеру по команде: «Да ты по жизни больной». Ранее Александр заявлял, что коронавирус – это фейк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 12.04.2020 23:25
    0
    ManUtd, 12.04.2020 23:04
    Вся сущность балабольного ссыкла - набазарить, что коронавирус фэйк, а после первого чиха навалять в портки и бежать впереди паравоза сдавать тест)
    В каждой стране одинаковый сценарий. Сперва хихикают и пальцем показывают на "идиотов" в масках на тех, кто говорит дома сидеть, потом в правительстве начинают хихикать, звать почетных деятелей и "экспертов" (не понятно из какой жопы их вытащили), которые своим "экспертным" мнением рассказывают что все будет заебись, блогеры, спортсмены, давным давно забытые "звезды" всех мастей высказываются... а потом хуяк-монтаж и народ начинает толпами заражаться и пачками дохнуть
    (с)
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2020 23:21
    0
    Алкашню корона не бере?))
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2020 23:21
    0
    Алкашню корона не бере?))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.04.2020 23:06
    +1
    Sol, 12.04.2020 23:05
    хватит писать про єтого долбодятла
    Просто нужно создать раздел: "юмор" или мусор)
    Ссылка
    Sol
      Sol, 12.04.2020 23:05
    +1
    хватит писать про єтого долбодятла
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.04.2020 23:04
    +1
    Вся сущность балабольного ссыкла - набазарить, что коронавирус фэйк, а после первого чиха навалять в портки и бежать впереди паравоза сдавать тест)
    Ссылка
    Леонід Леонідович
      Леонід Леонідович, 12.04.2020 23:04
    0
    Две полоски?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 12.04.2020 23:00
    +2
    Каждый уважающий себя хайповик, блогер или лидер общественного мнения
    должен сдать как минимум один тест на корона-вирус.
    Чтобы быть в тренде.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.04.2020 22:42
    +1
    топ новость прям что стоит ее тиражировать, вскоре ждем результаты мочи, узи и энцефалограммы головного мозга, последняя даст ответы на многие вопросы
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 12.04.2020 22:38
    +2
    А нафига Алиев вообще сдал тест на то, чего по его мнению не существует?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.04.2020 22:34
    +1
    сам факт что побежал тест сдавать говорит о том, что очко сжалось...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 12.04.2020 22:24
    +1
    Санек, надо завтра бежать делать второй, один может быть ложно отрицательным, ошибкой лаборатории
    Ссылка
    Ukrop
      Ukrop, 12.04.2020 22:21
    +3
    Да тут вопрос не в том, что он не подхватил этот вирус(лично я даже такому гаденышу не желал заразиться), а сам факт,что он пошел сдавать тест на фейк
    Ссылка
    User Bravis
      User Bravis, 12.04.2020 22:19
    +1
    Языки не языки, а ты Санька обосрался....
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.04.2020 22:18
    0
    Морозюк сейчас икает
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 12.04.2020 22:21
    +3
    Да тут вопрос не в том, что он не подхватил этот вирус(лично я даже такому гаденышу не желал заразиться), а сам факт,что он пошел сдавать тест на фейк
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.04.2020 23:00
    +2
    Каждый уважающий себя хайповик, блогер или лидер общественного мнения
    должен сдать как минимум один тест на корона-вирус.
    Чтобы быть в тренде.
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 12.04.2020 22:38
    +2
    А нафига Алиев вообще сдал тест на то, чего по его мнению не существует?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.04.2020 23:06
    +1
    Sol, 12.04.2020 23:05
    хватит писать про єтого долбодятла
    Просто нужно создать раздел: "юмор" или мусор)
    Ссылка
    Sol
      Sol, 12.04.2020 23:05
    +1
    хватит писать про єтого долбодятла
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.04.2020 23:04
    +1
    Вся сущность балабольного ссыкла - набазарить, что коронавирус фэйк, а после первого чиха навалять в портки и бежать впереди паравоза сдавать тест)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.04.2020 22:42
    +1
    топ новость прям что стоит ее тиражировать, вскоре ждем результаты мочи, узи и энцефалограммы головного мозга, последняя даст ответы на многие вопросы
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.04.2020 22:34
    +1
    сам факт что побежал тест сдавать говорит о том, что очко сжалось...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 12.04.2020 22:24
    +1
    Санек, надо завтра бежать делать второй, один может быть ложно отрицательным, ошибкой лаборатории
    Ссылка
    User Bravis
      User Bravis, 12.04.2020 22:19
    +1
    Языки не языки, а ты Санька обосрался....
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 12.04.2020 23:25
    0
    ManUtd, 12.04.2020 23:04
    Вся сущность балабольного ссыкла - набазарить, что коронавирус фэйк, а после первого чиха навалять в портки и бежать впереди паравоза сдавать тест)
    В каждой стране одинаковый сценарий. Сперва хихикают и пальцем показывают на "идиотов" в масках на тех, кто говорит дома сидеть, потом в правительстве начинают хихикать, звать почетных деятелей и "экспертов" (не понятно из какой жопы их вытащили), которые своим "экспертным" мнением рассказывают что все будет заебись, блогеры, спортсмены, давным давно забытые "звезды" всех мастей высказываются... а потом хуяк-монтаж и народ начинает толпами заражаться и пачками дохнуть
    (с)
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2020 23:21
    0
    Алкашню корона не бере?))
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2020 23:21
    0
    Алкашню корона не бере?))
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 12.04.2020 23:04
    0
    Две полоски?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2020 22:18
    0
    Морозюк сейчас икает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности