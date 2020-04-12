ФОТО. Засуньте языки. Алиев выложил результаты теста на коронавирус

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев узнал результат теста на коронавирус, который он недавно сдал, когда почувствовал симптомы.

Алиев выложил фото с отрицательными результатами теста методом ПЛР и написал: «Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождётесь!»

Напомним, Николай Морозюк обсудил с Алиевым этот тест и сказал бывшему партнеру по команде: «Да ты по жизни больной». Ранее Александр заявлял, что коронавирус – это фейк.