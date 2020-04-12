ФОТО. Засуньте языки. Алиев выложил результаты теста на коронавирус

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев узнал результат теста на коронавирус, который он недавно сдал, когда почувствовал симптомы.
Алиев выложил фото с отрицательными результатами теста методом ПЛР и написал: «Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождётесь!»
Напомним, Николай Морозюк обсудил с Алиевым этот тест и сказал бывшему партнеру по команде: «Да ты по жизни больной». Ранее Александр заявлял, что коронавирус – это фейк.
Источник — Instagram
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(с)
должен сдать как минимум один тест на корона-вирус.
Чтобы быть в тренде.
должен сдать как минимум один тест на корона-вирус.
Чтобы быть в тренде.
(с)
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