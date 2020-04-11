Да ты по жизни больной. Морозюк обсудил с Алиевым его тест на коронавирус

Алиев обнаружил у себя симптомы болезни и недавно сдал тест на коронавирус

  • 11.04.2020 18:55
  • 2181 просмотр
  • 3 комментария
Да ты по жизни больной. Морозюк обсудил с Алиевым его тест на коронавирус
© Instagram. Александр Алиев

Экс-футболисты киевского «Динамо» Николай Морозюк и Александр Алиев во время прямого эфира в Instagram обсудили здоровье Алиева, который недавно сдал тест на коронавирус.

Алиев: Через два-три дня должны дать результат теста на коронавирус. Мне еще один день осталось антибиотики пропить.

Морозюк: Да ты болеешь. Я по тебе вижу, что ты болеешь. Предлагаю ставку. Готов поставить 1 к 5, что у тебя будет коронавирус. На 90 процентов уверен, что у тебя результат будет позитивный. Ты болеешь.

Алиев: Пошел ты ... (ругательство).

Морозюк: Ты больной. Ты по жизни больной.

Морозюк: Помнишь, когда мы выиграли в 2007 году Суперкубок, я тебе говорил, что однажды буду заходить с огромной сигарой, с 10 тысячами долларов в кармане в рестораны и открывать двери ногой. Тогда мне было 18 и только сейчас, в 32, я понимаю, что моя мечта сбылась. Благодаря коронавирусу я только сейчас все двери начал открывать ногами.

Ранее коронавирусом переболела Ирина Морозюк, жена Николая Морозюка.

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 11.04.2020 19:28
    0
    Тепер ясно чого Морозюк збіг у Турцію. Щоб його Алієв не покусав
    Ссылка
    jimmi
    online
      jimmi, 11.04.2020 19:21
    +2
    Кто то понял о чём этот диалог?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 19:14
    0
    Странно, как Морозюк, с его формой головы, вообще в двери проходит
    Ссылка
    jimmi
    online
      jimmi, 11.04.2020 19:21
    +2
    Кто то понял о чём этот диалог?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 11.04.2020 19:28
    0
    Тепер ясно чого Морозюк збіг у Турцію. Щоб його Алієв не покусав
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 19:14
    0
    Странно, как Морозюк, с его формой головы, вообще в двери проходит
    Ссылка
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