Алиев сдал тест на коронавирус

Бывший полузащитник «Динамо» ждет результатов анализов

  • 10.04.2020 07:34
  • 1355 просмотров
  • 3 комментария
Алиев сдал тест на коронавирус
© Sport.ua. Александр Алиев

35-летний экс-хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев заявил, что сдал тест на коронавирус.

Ранее Алиев жаловался на температуру и кашель.

«Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое... Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью», — заявил Алиев в прямом эфире в Instagram.

По состоянию на 7:30 10-го апреля, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона инфицированных. Более 95-ти тысяч человек скончались.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2020 08:23
    0
    «Сегодня сходил и сдал тест на IQ. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое...
    Днем результаты были показаны на уровне 36,5, а к вечеру поднимались не без помощи гугла до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно плохо соображаем», — заявил Алиев в прямом эфире в Instagram.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.04.2020 08:00
    0
    Блять. У меня на постой такая даже 37.0. Сашка ссыться!!!)
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 10.04.2020 07:58
    0
    36,9 - мощная температура Меньше холодный пивас надо пить. Усрался походу, герой.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2020 08:23
    0
    «Сегодня сходил и сдал тест на IQ. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое...
    Днем результаты были показаны на уровне 36,5, а к вечеру поднимались не без помощи гугла до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно плохо соображаем», — заявил Алиев в прямом эфире в Instagram.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.04.2020 08:00
    0
    Блять. У меня на постой такая даже 37.0. Сашка ссыться!!!)
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 10.04.2020 07:58
    0
    36,9 - мощная температура Меньше холодный пивас надо пить. Усрался походу, герой.
    Ссылка
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