Алиев сдал тест на коронавирус

35-летний экс-хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев заявил, что сдал тест на коронавирус.

Ранее Алиев жаловался на температуру и кашель.

«Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое... Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью», — заявил Алиев в прямом эфире в Instagram.

По состоянию на 7:30 10-го апреля, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона инфицированных. Более 95-ти тысяч человек скончались.