Алиев сдал тест на коронавирус

35-летний экс-хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев заявил, что сдал тест на коронавирус.
Ранее Алиев жаловался на температуру и кашель.
«Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое... Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью», — заявил Алиев в прямом эфире в Instagram.
По состоянию на 7:30 10-го апреля, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона инфицированных. Более 95-ти тысяч человек скончались.
Источник — Instagram
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Днем результаты были показаны на уровне 36,5, а к вечеру поднимались не без помощи гугла до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно плохо соображаем», — заявил Алиев в прямом эфире в Instagram.
Днем результаты были показаны на уровне 36,5, а к вечеру поднимались не без помощи гугла до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно плохо соображаем», — заявил Алиев в прямом эфире в Instagram.
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