Александр АЛИЕВ: «Температура 37,5 и кашель. Скорую вызывать?»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал подписчикам, что заболел после прогулки в парке.

«Температура в районе 37,5. Уже четыре раза мерил. Самочувствие нормальное, только кашель. Что делать? Я просто заболел, простыл или как? Есть ли смысл вызывать скорую? Вот это я прогулялся в парке», - сказал Алиев.

Напомним, ранее Алиев назвал сумму самого дорогого секса за деньги.