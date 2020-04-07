Александр АЛИЕВ: «Температура 37,5 и кашель. Скорую вызывать?»

Экс-футболист «Динамо» заболел после прогулки в парке

  • 07.04.2020 11:19
  • 1756 просмотров
  • 9 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Температура 37,5 и кашель. Скорую вызывать?»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал подписчикам, что заболел после прогулки в парке. 

«Температура в районе 37,5. Уже четыре раза мерил. Самочувствие нормальное, только кашель. Что делать? Я просто заболел, простыл или как? Есть ли смысл вызывать скорую? Вот это я прогулялся в парке», - сказал Алиев.

Напомним, ранее Алиев назвал сумму самого дорогого секса за деньги.

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    Manticora
    online
      Manticora, 07.04.2020 12:14
    0
    Ребят! он Короны в Мире умерло за 5 мес.. 70 тис! А в 2017 году если не ошибаюсь за год од Тубика умерло 1 миллион 600 тыс ! И никто границ не закрывал!! Херня этот ваш вирус! Роздули тут + старики умерают не факт что именно от короны!! Короч Статистика говорит за себя! Не чего тут бояться!!! не было бы СМИ и телевидения жили бы все счасливо!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 12:07
    +1
    книгу лучше первую прочти наконец
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.04.2020 11:53
    -1
    Кент, коронавирус - выдумка. Не ведись. Ты же это сам прекрасно знаешь и умершие в Италии тысячи людей всего лишь фейк голимый!!!))))))))))))))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.04.2020 11:44
    -1
    Саша здоровья!
    Мед, чеснок, фрукты иммунитет укрепляй.
    Если нужен хороший терапевт - пиши в комментах. Посоветуем.
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    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 07.04.2020 11:38
    +1
    Есть ли смысл вызывать скорую?
    Та не, дружище. Все норм. Через недельку будет лучше. Лежи отдыхай.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 07.04.2020 11:36
    +3
    Швидку вже давно потрібно було викликати..Ще після відео з крішнаітами)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.04.2020 11:35
    +1
    Пива холодного попил.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.04.2020 11:35
    +3
    Какая скорая, чего бояться?! Ты же сам говорил, что коронавирус это все выдумки...
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 07.04.2020 11:34
    0
    Жертва паркового по....зма !
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 07.04.2020 11:36
    +3
    Швидку вже давно потрібно було викликати..Ще після відео з крішнаітами)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.04.2020 11:35
    +3
    Какая скорая, чего бояться?! Ты же сам говорил, что коронавирус это все выдумки...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 12:07
    +1
    книгу лучше первую прочти наконец
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 07.04.2020 11:38
    +1
    Есть ли смысл вызывать скорую?
    Та не, дружище. Все норм. Через недельку будет лучше. Лежи отдыхай.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.04.2020 11:35
    +1
    Пива холодного попил.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 07.04.2020 12:14
    0
    Ребят! он Короны в Мире умерло за 5 мес.. 70 тис! А в 2017 году если не ошибаюсь за год од Тубика умерло 1 миллион 600 тыс ! И никто границ не закрывал!! Херня этот ваш вирус! Роздули тут + старики умерают не факт что именно от короны!! Короч Статистика говорит за себя! Не чего тут бояться!!! не было бы СМИ и телевидения жили бы все счасливо!!
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 07.04.2020 11:34
    0
    Жертва паркового по....зма !
    Ссылка
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