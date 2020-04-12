ВИДЕО. Брестское Динамо поздравило виртуального болельщика с днём рождения

Сегодня, 12 апреля, в Бресте состоялся матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Динамо-Брест» обыграло «Ислочь» (3:1).

Победный гол на 77-й минуте забил украинский форвард Артем Милевский.

Этот матч стал вторым подряд, когда на трибунах ОСК «Брестский» могли присутствовать виртуальные болельщики команды. В акции приняли участие пользователи со всего мира.

В перерыве матча особенное внимание талисман Брестоман и девушки из группы поддержки «Dynamo Brest Girls» уделили виртуальному болельщику, который сегодня отмечает день рождения.