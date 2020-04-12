ВИДЕО. Брестское Динамо поздравило виртуального болельщика с днём рождения

Это второй матч, когда на трибунах присутствовали виртуальные болельщики

  • 12.04.2020 21:12
  • 191 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Брестское Динамо поздравило виртуального болельщика с днём рождения
© ФК Динамо Брест

Сегодня, 12 апреля, в Бресте состоялся матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Динамо-Брест» обыграло «Ислочь» (3:1).

Победный гол на 77-й минуте забил украинский форвард Артем Милевский.

Этот матч стал вторым подряд, когда на трибунах ОСК «Брестский» могли присутствовать виртуальные болельщики команды. В акции приняли участие пользователи со всего мира.

В перерыве матча особенное внимание талисман Брестоман и девушки из группы поддержки «Dynamo Brest Girls» уделили виртуальному болельщику, который сегодня отмечает день рождения.

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Источник — ФК Динамо-Брест

(1 голос)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 12.04.2020 21:34
    +1
    Breast girls?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2020 21:34
    0
    Давно на улице девушек без маски не видел
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2020 21:30
    +1
    Гарні дівчатка
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 12.04.2020 21:34
    +1
    Breast girls?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2020 21:30
    +1
    Гарні дівчатка
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2020 21:34
    0
    Давно на улице девушек без маски не видел
    Ссылка
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