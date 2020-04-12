Гол Милевского помог Динамо Брест на своем поле одолеть Ислочь

Брестский клуб одержал первую домашнюю победу в новом чемпионате

  • 12.04.2020 20:56
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Гол Милевского помог Динамо Брест на своем поле одолеть Ислочь
© twitter.com/dynamobrest

В поединке четвертого тура Высшей лиги чемпионата Беларуси «Динамо Брест», которое отмечает 60-летие, обыграло «Ислочь» со счетом 3:1. В стартовом составе брестского коллектива на поле вышли и трое украинцев – Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.

«Динамо» активно начало поединок и провело несколько острых атак. Едва не отличился результативным ударом Нойок, который со штрафного попал в штангу. В дальнейшем хозяева поля владели территориальным преимуществом, но до опасных моментов дело доходило нечасто. В конце тайма «Ислочь» неожиданно организовала взятие ворот: Комаровский пушечным ударом с лёта заставил капитулировать Игнатовича. Но еще до перерыва «сине-белые» сумели сравнять результат. Милевский заработал штрафной, с которого Савицкий пробил в перекладину. Мяч отскочил к Кики, отправившему круглый снаряд в ворота.

Под конец встречи гостей начали покидать силы, и «сине-белые» сумели дожать соперников. Второй гол в ворота «Ислочи» забил Милевский, затолкавший мяч в ворота после сейва голкипера. А в компенсированное время Савицкий реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Концевого в штрафной гостей.

Чемпионат Беларуси. 4-й тур.

«Динамо Брест» – «Ислочь Минск» – 3:1

Габи Кики (45+2), Артем Милевский (77), Павел Савицкий (94, с пенальти) – Дмитрий Комаровский (39)

Сергей Кисляк (44), Габи Кики (59) – Олег Патоцкий (16), Александр Холодинский (81)

«Динамо Брест»: Сергей Игнатович, Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин, Артем Быков (Денис Лаптев, 44), Сергей Кисляк, Александр Нойок, Михаил Гордейчук, Роман Юзепчук, Артем Милевский (Евгений Шевченко, 84), Павел Савицкий

«Ислочь Минск»: Егор Хаткевич, Алексей Янушкевич (Александр Папуш, 83), Сергей Концевой, Николай Януш, Дмитрий Комаровский, Сергей Карпович, Павел Рыбак, Годфри Биток Стефен, Александр Макась (Сандро Цвейба, 78), Олег Патоцкий (Александр Холодинский, 78), Момо Янсане

ОСК «Брестский» (Брест, Беларусь)

ДИНАМО БРЕСТ - ИСЛОЧЬ МИНСК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.04.2020 21:38
    -1
    Міля заслужв на Золотий мяч цього сезону. Стабільно провів 2019-2020 рік, трофеїв назбирав більше месі і роналду, чого б не вручити хлопцю в карантин мячик????
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