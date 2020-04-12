Чемпионат Беларуси. 4-й тур.

«Динамо Брест» – «Ислочь Минск» – 3:1

Габи Кики (45+2), Артем Милевский (77), Павел Савицкий (94, с пенальти) – Дмитрий Комаровский (39)

Сергей Кисляк (44), Габи Кики (59) – Олег Патоцкий (16), Александр Холодинский (81)

«Динамо Брест»: Сергей Игнатович, Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин, Артем Быков (Денис Лаптев, 44), Сергей Кисляк, Александр Нойок, Михаил Гордейчук, Роман Юзепчук, Артем Милевский (Евгений Шевченко, 84), Павел Савицкий

Запас: Павел Павлюченко, Сергей Кривец, Максим Витус, Александр Павловец, Евгений Шевченко, Всеволод Садовский.

«Ислочь Минск»: Егор Хаткевич, Алексей Янушкевич (Александр Папуш, 83), Сергей Концевой, Николай Януш, Дмитрий Комаровский, Сергей Карпович, Павел Рыбак, Годфри Биток Стефен, Александр Макась (Сандро Цвейба, 78), Олег Патоцкий (Александр Холодинский, 78), Момо Янсане

Запас: Владислав Василючек, Александр Папуш, Александр Холодинский, Сандро Цвейба, Евгений Краснов, Игорь Кузьменок, Олувасеун Гболахан Адегбола

ОСК «Брестский» (Брест, Беларусь)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. ГОООЛЛЛ!!! 3:1!!! Савицкий хладнокровно переиграл голкипера с 11-тиметровой отметки!

93 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Концевому в штрафной Ислочи!

91 мин. Оффсайд у Шевченко.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

87 мин. Игра идет в центре поля.

84 мин. Замена у Динамо Брест. Вместо Милевского на поле вышел Шевченко.

83 мин. Замена у Ислочи. Вместо Янушкевича на поле вышел Папуш.

81 мин. Холодинский грубо сыграл против Кики.

79 мин. Замена у Динамо Брест. Вместо Гордейчука на поле вышел Кривец.

78 мин. Две замены у Ислочи. Ушли с поля Макась и Патоцкий, вышли Холодинский и Цвейба.

77 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После навеса с углового мяч заметался в штрафной Ислочи, после удара головой Лаптева Хаткевич в прыжке дотянулся до мяча, и Милевский добил круглый снаряд в сетку!

75 мин. МОМЕНТИЩЕ! После навеса с углового Кисляк пробил головой и мяч попал в перекладину, а Кики с добивания не сумел попасть в ворота!

72 мин. МОМЕНТ! Гордейчук перехватил мяч на половине поля Ислочи, слева ворвался в штрафную и прострелил в центр на Лаптева, после удара которого мяч пролетел рядом со штангой!

70 мин. После скидки Савицкого Нойок издали пробил намного выше ворот.

69 мин. Комаровский бил со штрафного - мяч зацепил стенку и пролетел выше ворот.

66 мин. Комаровский навесил со штрафного, и защитник Динамо выбил мяч.

64 мин. ОПАСНО! Кисляк пробил со штрафного, и Хаткевич в прыжке перевел мяч на угловой!

63 мин. Кисляк навесил с углового, и Хаткевич кулаком выбил мяч.

59 мин. Кики грубо сыграл в центре поля.

57 мин. Оффсайд у Лаптева.

55 мин. Патоцкому оказывают медицинскую помощь.

52 мин. Макась издали пробил неточно.

51 мин. Оффсайд у Юзепчука.

48 мин. Неудачная атака Ислочи.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ГОООЛЛЛ!!! 1:1!!! Со штрафного бил Савицкий и мяч попал в перекладину. От каркаса ворот круглый снаряд отскочил на голову Кики, который сравнял счет!

45+1 мин. Милевский упал у линии штрафной Ислочи. Перспективный штрафной для хозяев.

44 мин. Замена у Динамо Брест. Вместо Быкова на поле вышел Лаптев.

44 мин. Кисляк сорвал атаку Ислочи.

42 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

39 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:1!!! Комаровский у линии штрафной Динамо с лёта поймал мяч и пушечным ударом вогнал круглый снаряд в ворота!

38 мин. Быкову оказывают медицинскую помощь.

37 мин. Неудачная атака Ислочи.

34 мин. Янсане нарушил правила в штрафной Динамо.

32 мин. Кисляк слишком сильно навесил с углового.

29 мин. Комаровский с дальней дистанции пробил неточно.

28 мин. В невысоком темпе идет игра.

26 мин. Неудачная атака Динамо.

23 мин. Игра идет в центре поля.

20 мин. Динамовцы владеют территориальным преимуществом.

18 мин. Нойок стрельнул с дальней дистанции, и мяч пролетел рядом с крестовиной ворот Ислочи!

16 мин. Патоцкий сфолил в центре поля, а затем решил поговорить с арбитром.

15 мин. Патоцкий пробил издали под перекладину - Игнатович перевел мяч на угловой!

13 мин. МОМЕНТ! Со штрафного пробил Нойок, и мяч попал в штангу!!!

12 мин. Кисляк заработал перспективный штрафной.

9 мин. Макась пробил низом из-за пределов штрафной, и Игнатович в падении перевел мяч на угловой!

7 мин. После разрезной передачи на ход Гордейчук мог протолкнуть мяч мимо выбежавшего навстречу голкипера, но немного не дотянулся!

6 мин. Нойок навесил с правого фланга, но никто из партнеров украинца не замкнул эту передачу.

4 мин. Савицкий отдал передачу в центр штрафной Ислочи на ход Милевскому, но Артем не сумел зацепиться за мяч.

4 мин. Макась отправил мяч в ворота Динамо, но арбитр справедливо зафиксировал оффсайд.

2 мин. Милевский эффектно развернулся с мячом в центре поля, но перспективная атака хозяев поля ударом по воротам не завершилась.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 12-го апреля, состоится поединок четвертого тура Высшей лиги чемпионата Беларуси, в котором «Динамо Брест» будет принимать «Ислочь Минск». Матч пройдет на поле ОСК «Брестский», начало – в 19:00 по киевскому времени.

Новое первенство действующие чемпионы Беларуси начали не лучшим образом, набрав только четыре очка в трех матчах. В предыдущем туре «сине-белые» неожиданно потерпели домашнее поражение от «Славии Мозырь» (1:2). Затем «Динамо» провело первый полуфинальный поединок национального кубка, в котором обыграло солигорский «Шахтер» со счетом 2:0. В упомянутой встрече в составе брестского коллектива дебютировал украинский защитник Евгений Хачериди. Минская «Ислочь» в стартовых турах чемпионата одержала две победы и потерпела одно поражение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо Брест» – «Ислочь Минск».