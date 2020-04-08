Хачериди дебютировал в составе Динамо-Брест

32-летний украинский защитник «Динамо-Брест» Евгений Хачериди дебютировал за белорусский клуб в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси против солигорского «Шахтера» (2:0).
Хачериди вышел в стартовом составе «Динамо-Брест» и провел полный матч.
Контракт Евгения принадлежит «Динамо-Брест» с минувшей зимы.
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Источник — Sport.ua
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