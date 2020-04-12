Милевский забил ключевой гол за Динамо-Брест, добавив мяч в пустые ворота

Украинский форвард вывел свою команду вперед в поединке с «Ислочью»

  • 12.04.2020 20:39
  • 1828 просмотров
  • 4 комментария
Милевский забил ключевой гол за Динамо-Брест, добавив мяч в пустые ворота
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Сегодня, 12 апреля, в Бресте проходит матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором играют «Динамо-Брест» и «Ислочь».

На 77-й минуте украинский форвард Артем Милевский вывел свою команду вперед. Счет стал 2:1 в пользу хозяев поля. 

Милевский добавил мяч в пустые ворота после сэйва голкипера суперника.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 12.04.2020 21:37
    0
    Начинаю читать заголовок и дошел до слова "гол" и тут же закрадываеться мысль "в пустые ворота что-ли". Дочитываю заголовок до конца и вижу то, что и ожидал
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.04.2020 21:01
    0
    Это вам не клавы нажимать! Вот так мы всех!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2020 20:55
    +2
    Талант не проп"єш. Молодець Міля.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.04.2020 20:45
    0
    В нужное время и в нужном месте! А не пустые ворота.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2020 20:55
    +2
    Талант не проп"єш. Молодець Міля.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 12.04.2020 21:37
    0
    Начинаю читать заголовок и дошел до слова "гол" и тут же закрадываеться мысль "в пустые ворота что-ли". Дочитываю заголовок до конца и вижу то, что и ожидал
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.04.2020 21:01
    0
    Это вам не клавы нажимать! Вот так мы всех!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.04.2020 20:45
    0
    В нужное время и в нужном месте! А не пустые ворота.
    Ссылка
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