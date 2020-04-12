Милевский забил ключевой гол за Динамо-Брест, добавив мяч в пустые ворота

Сегодня, 12 апреля, в Бресте проходит матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором играют «Динамо-Брест» и «Ислочь».
На 77-й минуте украинский форвард Артем Милевский вывел свою команду вперед. Счет стал 2:1 в пользу хозяев поля.
Милевский добавил мяч в пустые ворота после сэйва голкипера суперника.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.