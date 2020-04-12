Рустам ХУДЖАМОВ: «Зозуля мог быть противовесом Усику»

Украинский голкипер считает Романа патриотом и примером для подражания

  • 12.04.2020 16:25
  • 1007 просмотров
  • 2 комментария
Рустам ХУДЖАМОВ: «Зозуля мог быть противовесом Усику»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов, недавно покинувший «Мариуполь», рассказал, почему украинские футболисты боятся говорить о войне с Россией.

«Украинские футболисты почему-то имеют страх – зависят от мнения другого человека, боятся критики, мотивов может быть много. Для меня парадокс, что украинцы боятся быть украинцами. Я за то, чтобы проводить акции, которые в свое время проводились в Грузии перед футбольными матчами. Где четко говорили о русской оккупации. Это было бы гораздо лучше, чем выступления Зеленского. Это бы привлекло внимание по всему миру.
 
Для меня пример – Зозуля. Это человек, который не только говорит, но и делает. Он мог быть противовесом тому же Усику. Не знаю, кто бы еще так мог из мира спорта или футбола. Фото с 14:88 не считаю зашкваром, скорее, толстым троллингом. Ну какой он фашист? Он патриот. Я поржал, нормально», – сказал Худжамов.

Читайте также: Рустам ХУДЖАМОВ: «Дрался с ребятами из команды из-за расизма»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    coba777
      coba777, 12.04.2020 16:52
    +3
    Справді, було б таких як Рустам більше, усе сприймалося б по іншому. А наші хальоні Коноплянка, Ярмоленко та інші звезди, при своїх можливостях, мали б кричати про війну на кожному кроці. Але їм так спокійніше.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 12.04.2020 16:48
    +4
    Эхх, таких бы футболистов побольше!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 12.04.2020 16:48
    +4
    Эхх, таких бы футболистов побольше!
    Ссылка
    coba777
      coba777, 12.04.2020 16:52
    +3
    Справді, було б таких як Рустам більше, усе сприймалося б по іншому. А наші хальоні Коноплянка, Ярмоленко та інші звезди, при своїх можливостях, мали б кричати про війну на кожному кроці. Але їм так спокійніше.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности