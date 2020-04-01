Рустам Худжамов и Мариуполь прекратили сотрудничество

Опытный вратарь покинул клуб

  • 01.04.2020 11:44
  • 1328 просмотров
  • 4 комментария
Рустам Худжамов и Мариуполь прекратили сотрудничество
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

ФК «Мариуполь» и Рустам Худжамов прекратили сотрудничество.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

37-летний футболист в общей сложности провел за «Мариуполь» 8 сезонов и 126 матчей в чемпионатах Украины (101 — в Премьер-лиге и 25 — в Первой). Также в активе голкипера 5 игр в Лиге Европы.

Ранее Худжамов заявил, что до конца года в Украине доживут не все клубы.

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Источник — ФК Мариуполь

(4 голоса)

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Комментарии
    Dima Any
      Dima Any, 01.04.2020 12:32
    +4
    ihor7003, 01.04.2020 12:12
    Наверное в чемпионат Белоруссии поедет! Еще один кормилец которому не хватает денег!!!!!
    Худжамов - це якраз одна єдина порядна людина з всього донецького кобла, яка в голос заявляє про свою позицію стосовно Росії і її дій
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 01.04.2020 12:17
    +2
    Жалко, что истинную причину ухода мы не узнаем. А она, вероятно, куда более интересна, чем официоз.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 01.04.2020 12:17
    +2
    ihor7003, 01.04.2020 12:12
    Наверное в чемпионат Белоруссии поедет! Еще один кормилец которому не хватает денег!!!!!
    тебе видать всего хватает, раз ты людей столь легко судишь. Впрочем, чего-то, вероятно, тебе и не хватает. Мозгов? Очень даже может быть.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 01.04.2020 12:12
    -8
    Наверное в чемпионат Белоруссии поедет! Еще один кормилец которому не хватает денег!!!!!
    Ссылка
    Dima Any
      Dima Any, 01.04.2020 12:32
    +4
    ihor7003, 01.04.2020 12:12
    Наверное в чемпионат Белоруссии поедет! Еще один кормилец которому не хватает денег!!!!!
    Худжамов - це якраз одна єдина порядна людина з всього донецького кобла, яка в голос заявляє про свою позицію стосовно Росії і її дій
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 01.04.2020 12:17
    +2
    Жалко, что истинную причину ухода мы не узнаем. А она, вероятно, куда более интересна, чем официоз.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 01.04.2020 12:17
    +2
    ihor7003, 01.04.2020 12:12
    Наверное в чемпионат Белоруссии поедет! Еще один кормилец которому не хватает денег!!!!!
    тебе видать всего хватает, раз ты людей столь легко судишь. Впрочем, чего-то, вероятно, тебе и не хватает. Мозгов? Очень даже может быть.
    Ссылка
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