Рустам Худжамов и Мариуполь прекратили сотрудничество

ФК «Мариуполь» и Рустам Худжамов прекратили сотрудничество.
Об этом сообщил официальный сайт клуба.
37-летний футболист в общей сложности провел за «Мариуполь» 8 сезонов и 126 матчей в чемпионатах Украины (101 — в Премьер-лиге и 25 — в Первой). Также в активе голкипера 5 игр в Лиге Европы.
Ранее Худжамов заявил, что до конца года в Украине доживут не все клубы.
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Источник — ФК Мариуполь
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