Рустам Худжамов и Мариуполь прекратили сотрудничество

ФК «Мариуполь» и Рустам Худжамов прекратили сотрудничество.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

37-летний футболист в общей сложности провел за «Мариуполь» 8 сезонов и 126 матчей в чемпионатах Украины (101 — в Премьер-лиге и 25 — в Первой). Также в активе голкипера 5 игр в Лиге Европы.

Ранее Худжамов заявил, что до конца года в Украине доживут не все клубы.