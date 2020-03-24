Рустам ХУДЖАМОВ: «До конца года в Украине доживут не все клубы»

Голкипер «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился своим мнением по поводу того, как коронавирус и приостановка соревнований повлияют на украинский футбол:
«Я думаю, что до конца года в Украине доживут не все клубы. Не у всех же было хорошее финансовое положение и до этого. Денег будет меньше, а проблем больше. Зарплаты же футболистам и сотрудникам клуба никто не отменял.
Нам в «Мариуполе» пока стабильно выплачивают зарплату. 26-го числа нас должны были собрать, но отодвинули эту дату на неопределенный срок. По-хорошему, нужно доиграть чемпионат и все решить по спортивному принципу, но есть форс-мажор. Рисковать здоровьем людей не нужно».
Источник — ТК Футбол
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