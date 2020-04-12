Рустам ХУДЖАМОВ: «Дрался с ребятами из команды из-за расизма»

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов, недавно покинувший «Мариуполь», рассказал о проявлениях расизма в Киевской области.

«Мой отец – узбек. Вся родня разбросана по России и Узбекистану. Отец учился в Санкт-Петербурге, мама тоже там. Познакомились, поженились, переехали в Киевскую область к родителям мамы.

В селе, где я рос, отца не очень любили – он не бухал, нигде не лазил. Он занимался боксом и был десантником. В начале 90-х могли сказать «черный». Не говорили узбек или казах, а «черный». Если ему такое говорили, он сразу «тушил свет», поэтому отыгрывались на мне. Даже с ребятами из команды дрался из-за этого», – сказал Худжамов.

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