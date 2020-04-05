ХУДЖАМОВ: «Если будет как в Италии, наша медицинская система просто ляжет»

Экс-вратарь «Мариуполя» пессимистически смотрит на ситуацию с коронавирусом

  • 05.04.2020 23:09
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ХУДЖАМОВ: «Если будет как в Италии, наша медицинская система просто ляжет»
© dynamo.kiev.ua. Рустам Худжамов

Бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов высказался про ситуацию с коронавирусом в Украине:

«В такой ситуации мы никогда не были. Я даже не знаю, что лучше: доиграть чемпионат или завершить турнир досрочно. 

Если у нас случится такая ситуация, как в Италии и Испании, то наша медицинская система вообще не выдержит. Она просто ляжет!

Даже людям, которые не будут болеть коронавирусом, понадобится медицинская помощь из-за сердечных приступов, инсультов, инфарктов и всего прочего. И они не смогут ее получить».

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Источник — Футбольный формат

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