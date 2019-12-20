Зозуля рассказал о шарфе с Бандерой и фото с номерами 18 и 88

В четверг украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля ответил на ряд вопросов испанских журналистов после инцидента в матче против «Райо Вальекано», который был прерван из-за болельщиков, обвинявших игрока в нацизме.
Кроме ответов о ситуации в общем, Роман дал пояснения по некоторым конкретным обвинениям.
О шарфе с изображением Степана Бандеры
«Да, у меня есть шарф, на котором изображен Бандера. Мы внешне похожи, у нас есть похожие черты. Это меня привлекло, ничего больше».
О номерах 18 и 88, которые в том числе считаются нацистскими символами
Adolf Hitler - первые буквы имени и фамилии Гитлера в латинском алфавите - A (1) и H (8). 88 - две буквы HH (8 буква алфавита) как приветствие Heil Hitler.
«Мне выдали 18-й номер, я его не выбирал. В тот момент, как и 95% населения, не знал о политическом смысле этих цифр».
«Фото с цифрами 14:88? Просто я заметил необычный счет в конце матча. Большой разрыв очень. Это привлекло мое внимание, я сделал фото», - сказал Зозуля.
Источник — Marca
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Но игрок сам его выбирает а не кто-то дает!
Игроков постояно об этом спрашивают при переходе в новую команду, и если номер занят он выбирает другой, но он сам его выбирает, а не кто-то ему дает!
Ну и бред все это.
Ну и бред все это.
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