Зозуля рассказал о шарфе с Бандерой и фото с номерами 18 и 88

В четверг украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля ответил на ряд вопросов испанских журналистов после инцидента в матче против «Райо Вальекано», который был прерван из-за болельщиков, обвинявших игрока в нацизме.

Кроме ответов о ситуации в общем, Роман дал пояснения по некоторым конкретным обвинениям.

О шарфе с изображением Степана Бандеры

«Да, у меня есть шарф, на котором изображен Бандера. Мы внешне похожи, у нас есть похожие черты. Это меня привлекло, ничего больше».

О номерах 18 и 88, которые в том числе считаются нацистскими символами

Adolf Hitler - первые буквы имени и фамилии Гитлера в латинском алфавите - A (1) и H (8). 88 - две буквы HH (8 буква алфавита) как приветствие Heil Hitler.

«Мне выдали 18-й номер, я его не выбирал. В тот момент, как и 95% населения, не знал о политическом смысле этих цифр».

«Фото с цифрами 14:88? Просто я заметил необычный счет в конце матча. Большой разрыв очень. Это привлекло мое внимание, я сделал фото», - сказал Зозуля.