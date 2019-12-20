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Зозуля рассказал о шарфе с Бандерой и фото с номерами 18 и 88

Украинец вынужден отбиваться от обвинений в нацизме

  • 20.12.2019 08:12
  • 3624 просмотра
  • 13 комментариев
Зозуля рассказал о шарфе с Бандерой и фото с номерами 18 и 88
© AS

В четверг украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля ответил на ряд вопросов испанских журналистов после инцидента в матче против «Райо Вальекано», который был прерван из-за болельщиков, обвинявших игрока в нацизме.

Кроме ответов о ситуации в общем, Роман дал пояснения по некоторым конкретным обвинениям.

О шарфе с изображением Степана Бандеры

«Да, у меня есть шарф, на котором изображен Бандера. Мы внешне похожи, у нас есть похожие черты. Это меня привлекло, ничего больше».

О номерах 18 и 88, которые в том числе считаются нацистскими символами

Adolf Hitler - первые буквы имени и фамилии Гитлера в латинском алфавите - A (1) и H (8). 88 - две буквы HH (8 буква алфавита) как приветствие Heil Hitler.

«Мне выдали 18-й номер, я его не выбирал. В тот момент, как и 95% населения, не знал о политическом смысле этих цифр».

«Фото с цифрами 14:88? Просто я заметил необычный счет в конце матча. Большой разрыв очень. Это привлекло мое внимание, я сделал фото», - сказал Зозуля.

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.12.2019 08:59
    +1
    viktorious, 20.12.2019 08:33
    Про Бандеру (который два года провел в нацистской тюрьме) мог бы и не оправдываться.
    Активной пропагандой кацапидоры сделали из него монстра же для тех, кто в истории не разбирается, но верит "авторитетам" из телевизора, которые даты начала Второй мировой не назовут.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 20.12.2019 08:57
    -1
    Tasha19, 20.12.2019 08:53
    Выбирают из тех что не заняты
    Согласен.
    Но игрок сам его выбирает а не кто-то дает!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 20.12.2019 08:56
    -1
    baba_yaga_protiv, 20.12.2019 08:50
    Ага, как же! И играют всей командой с 7-м номером!
    На лучший пост фантазии не хватило...
    Игроков постояно об этом спрашивают при переходе в новую команду, и если номер занят он выбирает другой, но он сам его выбирает, а не кто-то ему дает!
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 20.12.2019 08:53
    +1
    Lion, 20.12.2019 08:38
    Обычно номера игроки сами выбирают.
    Выбирают из тех что не заняты
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 20.12.2019 08:52
    +1
    А что делать людям, которые родились в один день с гитлером?
    Ну и бред все это.
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    baba_yaga_protiv
      baba_yaga_protiv, 20.12.2019 08:51
    +2
    Ilya Fedorin, 20.12.2019 08:30
    дурачка из себя корчит
    Ох, Федорино горе!...
    Ссылка
    baba_yaga_protiv
      baba_yaga_protiv, 20.12.2019 08:50
    +1
    Lion, 20.12.2019 08:38
    Обычно номера игроки сами выбирают.
    Ага, как же! И играют всей командой с 7-м номером!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.12.2019 08:40
    +4
    В мире много идиотов, которые ищут всякие символы в нашей жизни. Что угодно можно притянуть за уши, если сильно захотеть, для этого много ума не потребуется. Все эти псевдо борцы с расизмом и нацизмом зашли в своих рассуждения в дремучие лес, из которого нет выхода. Одно слово - бред собачий. Зозуле предлагаю не оправдываться, забить болт на тявкавание убогих из-за угла подворотне и продолжать хорошо выполнять свою работу на футбольном поле. Слава Украине!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 20.12.2019 08:38
    -5
    Обычно номера игроки сами выбирают.
    Ссылка
    viktorious
      viktorious, 20.12.2019 08:33
    +3
    Про Бандеру (который два года провел в нацистской тюрьме) мог бы и не оправдываться.
    Ссылка
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 08:30
    -5
    дурачка из себя корчит
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 20.12.2019 08:29
    -7
    Включил обратку, герой, но уже поздно...
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    Miroslav Scherbina
      Miroslav Scherbina, 20.12.2019 08:22
    +8
    Пол Скоулз, Тони Кроос, Жорди Альба, Эшли Янг - тоже фошизды? У них 18-е номера. А Александр Алиев в Локомотиве воопсче ноцизд - под номером 88.
    Ссылка
    Miroslav Scherbina
      Miroslav Scherbina, 20.12.2019 08:22
    +8
    Пол Скоулз, Тони Кроос, Жорди Альба, Эшли Янг - тоже фошизды? У них 18-е номера. А Александр Алиев в Локомотиве воопсче ноцизд - под номером 88.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.12.2019 08:40
    +4
    В мире много идиотов, которые ищут всякие символы в нашей жизни. Что угодно можно притянуть за уши, если сильно захотеть, для этого много ума не потребуется. Все эти псевдо борцы с расизмом и нацизмом зашли в своих рассуждения в дремучие лес, из которого нет выхода. Одно слово - бред собачий. Зозуле предлагаю не оправдываться, забить болт на тявкавание убогих из-за угла подворотне и продолжать хорошо выполнять свою работу на футбольном поле. Слава Украине!
    Ссылка
    viktorious
      viktorious, 20.12.2019 08:33
    +3
    Про Бандеру (который два года провел в нацистской тюрьме) мог бы и не оправдываться.
    Ссылка
    baba_yaga_protiv
      baba_yaga_protiv, 20.12.2019 08:51
    +2
    Ilya Fedorin, 20.12.2019 08:30
    дурачка из себя корчит
    Ох, Федорино горе!...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.12.2019 08:59
    +1
    viktorious, 20.12.2019 08:33
    Про Бандеру (который два года провел в нацистской тюрьме) мог бы и не оправдываться.
    Активной пропагандой кацапидоры сделали из него монстра же для тех, кто в истории не разбирается, но верит "авторитетам" из телевизора, которые даты начала Второй мировой не назовут.
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 20.12.2019 08:53
    +1
    Lion, 20.12.2019 08:38
    Обычно номера игроки сами выбирают.
    Выбирают из тех что не заняты
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 20.12.2019 08:52
    +1
    А что делать людям, которые родились в один день с гитлером?
    Ну и бред все это.
    Ссылка
    baba_yaga_protiv
      baba_yaga_protiv, 20.12.2019 08:50
    +1
    Lion, 20.12.2019 08:38
    Обычно номера игроки сами выбирают.
    Ага, как же! И играют всей командой с 7-м номером!
    Ссылка
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