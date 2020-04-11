Загнать его в резервацию? Экс-вратарь Шахтера отреагировал на слова Усика

Украинский голкипер Рустам Худжамов, недавно покинувший «Мариуполь», контракт которого много лет принадлежал «Шахтеру», отреагировал на резонансные высказывания боксера Александра Усика:
«Не разделяю мнение Усика. Но что – загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу.
Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР – режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что стаешь порохоботом и бандеровцем. Если скажешь, что Сталин – тварь, то тоже становишься порохоботом. Не украинцем, не патриотом, а падлюкой для всех. Это проблема.
Но площадка для Усика – это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего?
Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать.
В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: «Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор». Думаю, она там осталась. Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю».
Источник — Трибуна
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Отличные двойные стандарты, но зато когда кто-то обвиняет пороха и реформы его команды или осуждает фейки нашего телевиденья, то его обвиняют что он пророссийский, сепаратист и против Украины. И если ты допустим против ссср или сталина, то почему становишься сразу порохоботом и бандеровцем?) Ждём больше высказываний этого умного человека.
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