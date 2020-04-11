Украинский канал решил показывать чемпионат Таджикистана

Украинский телеканал Спорт 1, который входит в группу «Поверхность», объявил о старте показа матчей чемпионата Таджикистана.

Это один из немного футбольных чемпионатов, которые продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. Отметим, что тот же Спорт 1 показывает чемпионат Беларуси.

Первый матч чемпионата Таджикистана будет показан сегодня. Спорт 1 покажет игру «Истаравшан» - «Куктош».