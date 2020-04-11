Украинский канал решил показывать чемпионат Таджикистана

Вместе с чемпионатом Беларуси

  • 11.04.2020 15:30
  • 1579 просмотров
  • 5 комментариев
Украинский канал решил показывать чемпионат Таджикистана
© poverkhnost.tv

Украинский телеканал Спорт 1, который входит в группу «Поверхность», объявил о старте показа матчей чемпионата Таджикистана.

Это один из немного футбольных чемпионатов, которые продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. Отметим, что тот же Спорт 1 показывает чемпионат Беларуси.

Первый матч чемпионата Таджикистана будет показан сегодня. Спорт 1 покажет игру «Истаравшан» - «Куктош».

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 11.04.2020 16:41
    +2
    Я ждал и верил!
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 11.04.2020 16:38
    +1
    Це свято якесь для України.!!!
    Ссылка
    Andrey Chichik
    online
      Andrey Chichik, 11.04.2020 16:15
    +4
    Это какой-то сюрреализм
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 11.04.2020 15:36
    +9
    Сочувствую комментаторам
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 11.04.2020 15:36
    0
    Лучше уж второй дивизион чемпионата Беларуси
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 11.04.2020 15:36
    +9
    Сочувствую комментаторам
    Ссылка
    Andrey Chichik
    online
      Andrey Chichik, 11.04.2020 16:15
    +4
    Это какой-то сюрреализм
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 11.04.2020 16:41
    +2
    Я ждал и верил!
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 11.04.2020 16:38
    +1
    Це свято якесь для України.!!!
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 11.04.2020 15:36
    0
    Лучше уж второй дивизион чемпионата Беларуси
    Ссылка
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