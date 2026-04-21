ВИДЕО. Опытный украинец впервые забил в новом клубе
Никита Татарков помог «Вахшу» оформить победу
31-летний украинский полузащитник Никита Татарков забил первый гол за клуб «Вахш» из Таджикистана, в который перешёл лишь в марте этого года.
Никита вышел в стартовом составе на матч пятого тура против «Сардора» и отличился голом на 64-й минуте.
Отобрать гол у Татаркова хотел его же партнер, однако украинец успел раньше подставить ногу после прострела в штрафную.
Благодаря усилиям Никиты и его партнеров «Вахш» одержал победу со счетом 3:1.
После пяти туров клуб украинца идет на первом месте в чемпионате Таджикистана (10 очков).
Чемпионат Таджикистана. 5-й тур, 18 апреля
«Вахш» – «Сардор» – 3:1
Голы: Локаев, 27 (автогол), Хамрокулов, 57, Татарков, 64 – Ислоилов, 90+2 (пен.)
Видео голов и обзор матча:
