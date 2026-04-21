  4. ВИДЕО. Опытный украинец впервые забил в новом клубе
21 апреля 2026, 14:11 | Обновлено 21 апреля 2026, 14:12
ВИДЕО. Опытный украинец впервые забил в новом клубе

Никита Татарков помог «Вахшу» оформить победу

ФК Вакш. Никита Татарков

31-летний украинский полузащитник Никита Татарков забил первый гол за клуб «Вахш» из Таджикистана, в который перешёл лишь в марте этого года.

Никита вышел в стартовом составе на матч пятого тура против «Сардора» и отличился голом на 64-й минуте.

Отобрать гол у Татаркова хотел его же партнер, однако украинец успел раньше подставить ногу после прострела в штрафную.

Благодаря усилиям Никиты и его партнеров «Вахш» одержал победу со счетом 3:1.

После пяти туров клуб украинца идет на первом месте в чемпионате Таджикистана (10 очков).

Чемпионат Таджикистана. 5-й тур, 18 апреля

«Вахш» – «Сардор» – 3:1

Голы: Локаев, 27 (автогол), Хамрокулов, 57, Татарков, 64 – Ислоилов, 90+2 (пен.)

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 0:0. Ничья в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Кто на первом? Турнирная таблица чемпионата Турции после 30-го тура
НБА. Кливленд снова победил, Миннесота и Атланта сравнивают счет в сериях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
Футбол | 21 апреля 2026, 07:29 2
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера

«Фиолетовые» и «волки» зарубились в комментариях

Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Футбол | 21 апреля 2026, 08:10 5
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины

Мальдера не возглавит главную команду страны

«Нужно и самому создавать». Эксперт оценил игру Полесья в матче с Шахтером
Футбол | 21.04.2026, 12:11
«Нужно и самому создавать». Эксперт оценил игру Полесья в матче с Шахтером
«Нужно и самому создавать». Эксперт оценил игру Полесья в матче с Шахтером
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Футбол | 20.04.2026, 13:55
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»
Футбол | 21.04.2026, 12:22
Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»
Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»
Популярные новости
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 7
Футбол
Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
19.04.2026, 12:45 13
Теннис
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
19.04.2026, 20:03 3
Теннис
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 5
Футбол
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 27
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
