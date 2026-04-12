12 апреля 2026, 21:36 | Обновлено 12 апреля 2026, 21:44
2359
0

Безумие. Украинский вратарь забил головой на последних секундах

Дмитрий Фастов и гол забил, и команду спас

12 апреля 2026, 21:36 | Обновлено 12 апреля 2026, 21:44
2359
0
Безумие. Украинский вратарь забил головой на последних секундах
ФК Вахш. Дмитрий Фастов

Украинский вратарь Дмитрий Фастов стал героем матча 4-го тура чемпионата Таджикистана между клубами «Далерон-Уротеппа» и «Вахш».

Нули на табло держались почти весь матч, первый мяч забил футболист «Далерон-Уротеппа» на 78-й минуте.

Матч постепенно подходил к завершению, и «Вахш» терял шансы на спасение, но в роли неожиданным спасителя выступил Дмитрий.

Голкипер решил подключиться к последнему угловому в матче и сделал это не зря: Фастов головой срезал мяч в сетку ворот и принес своей команде ничью – 1:1.

Интересно, что это лишь четвертый матч Дмитрия за «Вахш», поскольку украинец только в начале марта 2026 перебрался в клуб из Таджикистана.

Чемпионат Таджикистана. 4-й тур, 12 апреля

«Далерон-Уротеппа» – «Вахш» – 1:1

Голы: Аминдоза, 78 – Фастов, 90+3

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Челси – Ман Сити – 0:3. Горожане – в чемпионской гонке. Видео голов и обзор
Агробизнес – Черноморец – 1:2. Проиграли в меньшинстве. Видео голов и обзор
Пробой – ЮКСА – 1:0. Серия продолжается. Видео гола и обзор матча
чемпионат Таджикистана по футболу видео голов и обзор Дмитрий Фастов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Футбол | 12 апреля 2026, 12:12 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»

Специалист обеспокоен делами в расположении криворожского Кривбасса

Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Футбол | 12 апреля 2026, 14:54 6
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки

Команды выдали яркий и эмоциональный футбол

Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Бокс | 11.04.2026, 23:10
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»
Футбол | 12.04.2026, 21:49
РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»
РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Футбол | 12.04.2026, 16:12
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Популярные новости
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 15
Футбол
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 17
Футбол
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
