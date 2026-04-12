Безумие. Украинский вратарь забил головой на последних секундах

Украинский вратарь Дмитрий Фастов стал героем матча 4-го тура чемпионата Таджикистана между клубами «Далерон-Уротеппа» и «Вахш».

Нули на табло держались почти весь матч, первый мяч забил футболист «Далерон-Уротеппа» на 78-й минуте.

Матч постепенно подходил к завершению, и «Вахш» терял шансы на спасение, но в роли неожиданным спасителя выступил Дмитрий.

Голкипер решил подключиться к последнему угловому в матче и сделал это не зря: Фастов головой срезал мяч в сетку ворот и принес своей команде ничью – 1:1.

Интересно, что это лишь четвертый матч Дмитрия за «Вахш», поскольку украинец только в начале марта 2026 перебрался в клуб из Таджикистана.

Чемпионат Таджикистана. 4-й тур, 12 апреля

«Далерон-Уротеппа» – «Вахш» – 1:1

Голы: Аминдоза, 78 – Фастов, 90+3

Видео голов и обзор матча: