ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул Украину и нашел клуб за границей

Футбольный клуб «Вахш» официально объявил о подписании украинских футболистов – полузащитника Никиты Татаркова и вратаря Дмитрия Фастова.

Представитель чемпионата Таджикистана договорился о сотрудничестве с игроками до 31 декабря 2026 года. Оба присоединились к «Вахшу» на правах свободных агентов.

Фастов является воспитанником киевского «Динамо», в Украине выступал за «Ингулец», «Верес», «Оболонь», «Кремень», «Николаев», ЛНЗ, «Карпаты», «Металлист» и «Левый Берег».

Последним клубом 28-летнего голкипера было «Подолье», из которого Дмитрий ушел во время летнего трансферного окна.

31-летний Татарков – воспитанник запорожского «Металлурга». Имеет опыт выступлений в Украинской Премьер-лиги, где играл в футболке «Черноморца», «Ворсклы» и «Кривбасса».

В разные годы вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины (U-19, U-20, U-21).

В составе «Вахша», который занял второе место в сезоне-2025, выступают два украинских футболиста – защитник Сергей Яворский и форвард Константин Черний.