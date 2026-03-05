Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 18:33
2

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул Украину и нашел клуб за границей

Футбольный клуб «Вахш» объявил о подписании Никиты Татаркова и Дмитрия Фастова

2 Comments
ФК Вахш. Дмитрий Фастов

Футбольный клуб «Вахш» официально объявил о подписании украинских футболистов – полузащитника Никиты Татаркова и вратаря Дмитрия Фастова.

Представитель чемпионата Таджикистана договорился о сотрудничестве с игроками до 31 декабря 2026 года. Оба присоединились к «Вахшу» на правах свободных агентов.

Фастов является воспитанником киевского «Динамо», в Украине выступал за «Ингулец», «Верес», «Оболонь», «Кремень», «Николаев», ЛНЗ, «Карпаты», «Металлист» и «Левый Берег».

Последним клубом 28-летнего голкипера было «Подолье», из которого Дмитрий ушел во время летнего трансферного окна.

31-летний Татарков – воспитанник запорожского «Металлурга». Имеет опыт выступлений в Украинской Премьер-лиги, где играл в футболке «Черноморца», «Ворсклы» и «Кривбасса».

В разные годы вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины (U-19, U-20, U-21).

В составе «Вахша», который занял второе место в сезоне-2025, выступают два украинских футболиста – защитник Сергей Яворский и форвард Константин Черний.

По теме:
Футболист, который принадлежит Динамо, будет играть в Бразилии до 2028 года
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Эпицентр подписал игрока, который уйдя из Динамо 8 месяцев был без клуба
чемпионат Таджикистана по футболу Динамо Киев Дмитрий Фастов Никита Татарков трансферы свободный агент
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Serhio Romano
Аби не в УНДР
avk2307
Це вже практично біля Афганістану. Ох і занесло.
