Леся ЦУРЕНКО: «После прошлогоднего Уимблдона хотела бросить теннис»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о том, были ли в ее карьере моменты, когда она хотела бросить теннис:

«Да, после прошлогоднего Уимблдона. Еще был период, когда практически не играла – с 14-ти до 17 лет».

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