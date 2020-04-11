Леся ЦУРЕНКО: «После прошлогоднего Уимблдона хотела бросить теннис»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о том, были ли в ее карьере моменты, когда она хотела бросить теннис:
«Да, после прошлогоднего Уимблдона. Еще был период, когда практически не играла – с 14-ти до 17 лет».
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