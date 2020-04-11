БОБКО: «С девушкой решили остаться в Грузии и переждать это время здесь»

Украинский полузащитник «Торпедо» из Кутаиси рассказал, как проводит время в самоизоляции в Грузии

— 15 марта был остановлен чемпионат. Первоначально говорилось, что до первого апреля, однако потом в конце марта сделали всеобщий карантин без конечного срока. Поэтому никакой ясности, как и в других странах, в Грузии из-за коронавируса нет. Мы находимся по домам, в самоизоляции и ждем в телефонном режиме хороших новостей для выхода из карантина.

— Насколько жесткий карантин в Грузии?

— В магазин пускают по пару человек, выходим на улицу в масках и перчатках. Группами нельзя собираться. Но паники в Кутаиси нет, в магазинах дефицита продуктов тоже не наблюдается. Даже с туалетной бумагой (смеется).

— Домой уехать не возникало желания?

— Когда началась эпидея, все аэропорты были переполнены, люди хотели вернуться домой. В таком массовом скоплении людей не хотелось заразиться, потому желание уехать домой тоже отпало. С девушкой решили остаться в Грузии и переждать это время здесь.

— Форму есть возможность поддерживать?

— В нелюдных местах можно выйти на пробежку. Но каждый день не получается, поэтому часть программы выполняю дома. Как-то в Сербии восстанавливался после травмы. Теперь эти упражнения использую в индивидуальных занятиях.