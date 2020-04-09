ОПРОС. Нужно ли остановить чемпионат Беларуси по футболу из-за пандемии?

Весь мир остановил спорт, только в Беларуси продолжают играть в футбол

  • 09.04.2020 14:19
  • 84 просмотра
  • 1 комментарий
ОПРОС. Нужно ли остановить чемпионат Беларуси по футболу из-за пандемии?
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Чемпионат Беларуси по футболу остается единственным активным турниром в Европе.

В мире еще не придают значения пандемии в Никарагуа, Бурунди и Таджикистане.

Предлагаем высказать свое мнение и принять участие в опросе Sport.ua.

Нужно ли остановить чемпионат Беларуси по футболу из-за пандемии?

Или же прав президент Александр Лукашенко, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях?

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Опрос
  • Нужно ли остановить чемпионат Беларуси по футболу из-за пандемии коронавируса?
    • 33.33% (2)
      1. Да, иначе может быть катастрофа
    • 16.67% (1)
      2. Нет, Лукашенко все делает правильно
    • 16.67% (1)
      3. Это должны решать специалисты
    • 33.33% (2)
      4. Мне все равно
    Результаты опроса Проголосовали — 6
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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 09.04.2020 14:34
    0
    Должны решать специалисты. Во всём и всегда. Не политики, и точно не хейтеры с дивана.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 09.04.2020 14:34
    0
    Должны решать специалисты. Во всём и всегда. Не политики, и точно не хейтеры с дивана.
    Ссылка
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