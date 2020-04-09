ОПРОС. Нужно ли остановить чемпионат Беларуси по футболу из-за пандемии?

Чемпионат Беларуси по футболу остается единственным активным турниром в Европе.

В мире еще не придают значения пандемии в Никарагуа, Бурунди и Таджикистане.

Предлагаем высказать свое мнение и принять участие в опросе Sport.ua.

Нужно ли остановить чемпионат Беларуси по футболу из-за пандемии?

Или же прав президент Александр Лукашенко, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях?