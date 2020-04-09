С-Э: Милевский сильно выделяется хотя бы культурой паса

Чемпионат Беларуси остается единственным в Европе активным турниром

  • 09.04.2020 13:55
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С-Э: Милевский сильно выделяется хотя бы культурой паса
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Российское издание «Спорт-Экспресс» опубликовало аналитическую статью про чемпионат Беларуси, в которой особо выделило игру украинского форварда брестского «Динамо» Артема Милевского:

«Конечно, уровень турнира сложно сопоставить даже с РПЛ. Однако не все так плохо: возможно, кого-то вводит в заблуждение картинка из телетрансляций, где стадионы окружены частными домами, заводскими трубами и магазинами. Но в чемпионате Беларуси есть и другое.

1. Тактика. Самый яркий пример – минское дерби во 2-м туре, когда «Минск» победил «Динамо» (3:2). Хозяева использовали простое, но рабочее средство: длинные забросы за спину высоко прессингующему сопернику. Поэтому и повели со счетом 3:0 уже в первом тайме, обеспечив итоговый результат.

К интересным тактическим «фишкам» высшей лиги можно отнести и контратаки «Слуцка», явно наигранные стандартные положения брестского «Динамо», фланговые атаки минского «Динамо».

2. Игроки приличного уровня. Понятно, что Артема Милевского можно вынести за скобки – он действительно сильно выделяется хотя бы культурой паса. Кроме него хорошее впечатление производит защитник минского «Динамо» Максим Швецов, который грамотно работает на подборах и начинает атаки. Его одноклубник Данилу Соуза – техничный и креативный атакующий хавбек. Дриблер из «Слуцка» Марат Бураев, на скорости обыгрывающий половину футболистов команды соперника. Нападающий «Ислочи» Момо Янсане – невысокий, но хорошо реализующий моменты.

3. Интриги. После первых туров единолично лидирует «Энергетик-БГУ», которого явно не причисляли к фаворитам сезона. Ведущие клубы, включая брестское и минское «Динамо», а также БАТЭ, пока проваливаются, несмотря на то, что демонстрируют приличный уровень футбола».

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Источник — Спорт-Экспресс

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