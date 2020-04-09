АРАНОВСКИЙ: Игроки вынуждены применять подкаты, если они обделены техникой

Один из самых опытных рефери Украины Евгений Арановский рассказал интересную историю с удалением Сергея Кравченко в матче четвертого тура текущего чемпионата, а также поведал о гонорарах футбольных рефери.

– УЕФА рекомендует принимать решение у монитора в течение 55 секунд. Это правда?

– Самое главное - это правильно принятое решение, о времени вообще не говорится. Рекомендуют принимать быстрое и уверенное решение. Идеально - до минуты. Думаю, мы улучшимся.

– Почему в Европе вы показываете меньше карточек, чем в Украине?

– Это стиль и уровень чемпионата. Требование наших тренеров такие, что футболисты вынуждены показывать свою самоотдачу, если они обделены техникой. Они вынуждены применять подкаты, прыжки, не думая о последствиях. Рекомендации УЕФА заточены на безопасность футболистов. Арбитр стоит на страже здоровья игроков.

– В 4-ом туре Премтер-лиги вы дали красную Сергею Кравченко за разговоры? Как бороться с постоянным давлением со стороны футболистов?

– Вы спросите у Серёжи... Я думаю, он ответит. После игры мне сказал ассистент, что Кравченко ему позвонил и извинился. Я считаю, это по-мужски.

Я стал на защиту ассистента, поскольку он сказал нелицеприятные слова в его сторону.

– Как происходит оплата вашего труда?

– Арбитры в других странах получают гонорары и в отсутствии матчей. В Украине - только бонусы.

– Когда украинский арбитр будет судить групповой этап ЛЧ?

– Я надеюсь, что есть молодые арбитры, которые будут судить.