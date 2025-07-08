Украинский арбитр будет работать наблюдателем на матче Лиги чемпионов

8 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся грузинский клуб «Иберия 1999» и шведский «Мальме».

Команды сыграют на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси (Грузия). Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

УЕФА сообщил, что на этом поединке будет работать украинский арбитр Евгений Арановский, который будет выполнять роль судейского наблюдателя. Специалист будет выполнять соответствующие обязанности в связке с македонско-хорватской бригадой арбитров во главе с Игорем Стройчевским.

Ответный матч пройдет 15 июля в шведском Мальме. Победитель этого противостояния сыграет во втором раунде квалификации против эстонской «Левадии» или латвийского РФШ.