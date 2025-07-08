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Лига чемпионов
08 июля 2025, 08:01 |
103
0

Украинский арбитр будет работать наблюдателем на матче Лиги чемпионов

Евгений Арановский получил назначение на поединок «Иберии 1999» и «Мальме»

08 июля 2025, 08:01 |
103
0
Украинский арбитр будет работать наблюдателем на матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Арановский

8 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся грузинский клуб «Иберия 1999» и шведский «Мальме».

Команды сыграют на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси (Грузия). Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

УЕФА сообщил, что на этом поединке будет работать украинский арбитр Евгений Арановский, который будет выполнять роль судейского наблюдателя. Специалист будет выполнять соответствующие обязанности в связке с македонско-хорватской бригадой арбитров во главе с Игорем Стройчевским.

Ответный матч пройдет 15 июля в шведском Мальме. Победитель этого противостояния сыграет во втором раунде квалификации против эстонской «Левадии» или латвийского РФШ.

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Лига чемпионов Иберия 1999 (Сабуртало) Мальме УЕФА Евгений Арановский судейские назначения
Николай Титюк Источник: УЕФА
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