8 июля на Стадионе имени Михаила Месхи пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Иберия 1999 встретится с Мальме. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Иберия 1999

Команда больше известна под своим прежним наименованием - Сабуртало. Именно под ним было взято два чемпионства и три кубка. Впрочем, после ребрендинга как минимум хуже не стало, ведь уже под новым именем получилось стать лучшими в Эровнули-Лиге в 2024-м году.

В Грузии, как и в Скандинавии, сезон начался еще в феврале - климат позволяет. Уже сыграно 18 туров, и можно констатировать, что подопечные Левана Коргалидзе явно настроены не сбавлять обороты. Они уже смогли стать единоличным лидером, при этом ухитрившись набрать 44 очка, на 6 больше, чем ближайший преследователь, Дила Гори. Правда, в конце мая тут была сделана пауза, и сейчас придется играть первый поединок почти за полтора месяца.

Мальме

Клуб очень убедительно заканчивал прошлый календарный год. Во-первых, он с солидным запасом, 65 против 54 у ближайших преследователей, смог выиграть Аллсвенскан, что означало защиту чемпионского титула, который вернули в 2023-м году. Еще и кубок Швеции выиграли, а в Лиге Европы пробились в основной раунд.

В последнем турнире изменился регламент, и шведам, привыкшим зимой к каникулам и долгим сборам, пришлось играть в январе, с Твенте и Славией. В итоге и там не преуспели (2:3 и 2:2), и подготовку к новому сезона смазали. И до сих пор толком так и не вошли полноценно в колею, часто и много теряя очки и все больше подходя к мысли, что на этот раз чемпионство не сохранить. Тем важнее для Рюндстрема и его подопечных компенсировать это в другой, еврокубковой, сфере.

Статистика личных встреч

Впервые этот шведский клуб приезжает в столицу Грузии.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев поля. Но сейчас для них есть оптимальные условия, чтобы если не пройти шведов, то создать им проблемы. Ставим на то, что тут оформят итоговые обе забьют (коэффициент - 2,04).