Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3. Видео голов и обзор матча

8 июля в Тбилиси (Грузия) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги чемпионов 2025/26. Иберия 1999 принимала шведский клуб Мальме.

Игроки Мальме открыли счет на 8-й минуте. Во втором тайме зости довели счет до 3:0 в свою пользу.

И лишь после этого Иберия 1999 смогла ответить. Гол престижа на 86-й минуте забил Анес Рушевич.

Ответная встреча состоится в Швеции 15 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Первый матч. 8 июля, Грузия

Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3

Голы: Рушевич, 86 – Бузанелло, 8, Гудьонссен, 58, Али, 70

Видео голов и обзор матча