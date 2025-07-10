Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3. Видео голов и обзор матча
Шведский клуб сделал солидную заявку на общий успех
8 июля в Тбилиси (Грузия) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги чемпионов 2025/26. Иберия 1999 принимала шведский клуб Мальме.
Игроки Мальме открыли счет на 8-й минуте. Во втором тайме зости довели счет до 3:0 в свою пользу.
И лишь после этого Иберия 1999 смогла ответить. Гол престижа на 86-й минуте забил Анес Рушевич.
Ответная встреча состоится в Швеции 15 июля.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Первый матч. 8 июля, Грузия
Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3
Голы: Рушевич, 86 – Бузанелло, 8, Гудьонссен, 58, Али, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
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