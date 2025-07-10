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Лига Чемпионов
Иберия 1999
08.07.2025 19:00 – FT 1 : 3
Мальмё
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 июля 2025, 20:32 |
56
0

Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3. Видео голов и обзор матча

Шведский клуб сделал солидную заявку на общий успех

10 июля 2025, 20:32 |
56
0
Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФК Иберия 1999

8 июля в Тбилиси (Грузия) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги чемпионов 2025/26. Иберия 1999 принимала шведский клуб Мальме.

Игроки Мальме открыли счет на 8-й минуте. Во втором тайме зости довели счет до 3:0 в свою пользу.

И лишь после этого Иберия 1999 смогла ответить. Гол престижа на 86-й минуте забил Анес Рушевич.

Ответная встреча состоится в Швеции 15 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Первый матч. 8 июля, Грузия

Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3

Голы: Рушевич, 86 – Бузанелло, 8, Гудьонссен, 58, Али, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Анес Рушевич (Иберия 1999).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Таха Али (Мальмё).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Гудьонсен (Мальмё).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Бузанелло (Мальмё).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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