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Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 23:16 | Обновлено 20 февраля 2024, 23:27
1797
1

Mонзуль определилась со своим ближайшим окружением

Ожидается, что она будет сочетать функции руководителя с судейской практикой

20 февраля 2024, 23:16 | Обновлено 20 февраля 2024, 23:27
1797
1
Mонзуль определилась со своим ближайшим окружением
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Монзуль

Как стало известно Sport.ua, новоиспеченный председатель Комитета арбитров УАФ Екатерина Mонзуль должна остановить свой выбор на специалистах, которые войдут в ее команду в следующий Исполком УАФ, который запланирован на середину марта.

По информации нашего источника, Екатерина Монзуль хочет видеть среди своих ближайших помощников Евгения Арановского, Юрия Можаровского, Владимира Петрова, Игоря Хиблина. Не исключено, что ее будет консультировать также итальянец Никола Риццоли, который недавно был куратором судейского корпуса УАФ.

Скорее всего, до окончания текущего сезона Екатерина Mонзуль будет совмещать функции руководителя с судейской практикой. В частности, также у украинки большие шансы обслуживать один из решающих футбольных матчей среди женщин Олимпиады в Париже.

Напомним, что 20 февраля в столичном Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

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Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Катерина Монзуль Украинская ассоциация футбола исполком УАФ Евгений Арановский Юрий Можаровский инсайд
Источник Sport.ua
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Gargantua
Можаровский нормальный.
а Арановский и Хиблин это на которых клейма негде ставить
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