Mонзуль определилась со своим ближайшим окружением

Как стало известно Sport.ua, новоиспеченный председатель Комитета арбитров УАФ Екатерина Mонзуль должна остановить свой выбор на специалистах, которые войдут в ее команду в следующий Исполком УАФ, который запланирован на середину марта.

По информации нашего источника, Екатерина Монзуль хочет видеть среди своих ближайших помощников Евгения Арановского, Юрия Можаровского, Владимира Петрова, Игоря Хиблина. Не исключено, что ее будет консультировать также итальянец Никола Риццоли, который недавно был куратором судейского корпуса УАФ.

Скорее всего, до окончания текущего сезона Екатерина Mонзуль будет совмещать функции руководителя с судейской практикой. В частности, также у украинки большие шансы обслуживать один из решающих футбольных матчей среди женщин Олимпиады в Париже.

Напомним, что 20 февраля в столичном Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.