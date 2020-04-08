ВИДЕО. Милевский сделал шикарный ассист в одно касание в матче с Шахтером

35-летний украинец отличился результативной передачей в матче Кубка Беларуси

  • 08.04.2020 21:43
  • 2254 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Милевский сделал шикарный ассист в одно касание в матче с Шахтером
© Футбол 1/2/3. Артем Милевский

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский сделал шикарный ассист в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси против солигорского «Шахтера» (2:0), главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб.

На 13-й минуте встречи 35-летний украинец после заброса одним касанием вывел Павла Савицкого на свидание с вратарем, и тот реализовал выход один на один.

Напомним, еще один украинец Александр Нойок отличился в этом матче голом. Ответный матч запланирован на 29 апреля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 08.04.2020 22:28
    +2
    Привык Миля драть кротов
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 08.04.2020 22:08
    0
    Вернидуб сдулся...
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 08.04.2020 22:01
    +2
    Неплохо однако.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 08.04.2020 22:28
    +2
    Привык Миля драть кротов
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 08.04.2020 22:01
    +2
    Неплохо однако.
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 08.04.2020 22:08
    0
    Вернидуб сдулся...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности