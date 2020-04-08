ВИДЕО. Милевский сделал шикарный ассист в одно касание в матче с Шахтером

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский сделал шикарный ассист в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси против солигорского «Шахтера» (2:0), главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб.
На 13-й минуте встречи 35-летний украинец после заброса одним касанием вывел Павла Савицкого на свидание с вратарем, и тот реализовал выход один на один.
Напомним, еще один украинец Александр Нойок отличился в этом матче голом. Ответный матч запланирован на 29 апреля.
Источник — Sport.ua
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