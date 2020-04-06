Сергей ПАЛКИН: «Нет планов, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди»

Гендиректор «Шахтера» рассказал, что должна делать ФИФА в условиях пандемии коронавируса

  • 06.04.2020 09:08
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Сергей ПАЛКИН: «Нет планов, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди»
© Футбол 1/2/3. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о жизни команды на карантине.

«Сегодня карантин на нас влияет, если смотреть на результат по доходам. Падает доходность от телевидения, посещаемости матчей и так далее. Если доходная часть существенно падает в европейском футболе, ФИФА должна предложить варианты, каким образом нам компенсировать то, что мы теряем в доходной части. Все пляшет от экономики. И насколько сильна будет экономика в Украине и Европе, настолько сильным будет футбол. Поэтому, сегодня одна из главных задач ФИФА: рассмотреть и утвердить определенные принципы и меры для поддержания клубов не только в слаборазвитых экономиках, но и европейских клубов в том числе.

С главным тренером мы говорим каждые три дня. Тренерский штаб регулярно общается со всеми футболистами, благо дело, уже существуют технологии, к которым можно подключить до 50 человек. Они регулярно общаются, наши медики каждый день получают отчет от футболистов, в каком они состоянии, чтобы все было на контроле, и мы все следили за этим карантинным процессом.

Я слышал, что некоторые европейские клубы начали тренировки в мягком режиме. Но одни начали тренироваться, другие нет, это все не естественно. На данный момент у нас нет таких планов, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди. Вы видите, что количество зараженных растет, когда наступит пик в данной ситуации – никто не знает. Самое главное сегодня – это здоровье футболистов. Физические кондиции можно наверстать.

Мне кажется, что ФИФА должна дать четкие рамки: две недели на возвращение физического состояния футболистов, и через две недели мы продолжаем чемпионат. Потому что, если каждый клуб сам будет придумывать тренировочные программы, то с одной стороны, мы идем вразрез с нормами, установленными в государстве. Если в государстве установлен карантин, а мы тренируемся, то мы не вписываемся ни в какие рамки. Футболисты – это люди, к которым прислушиваются многие болельщики. Если они своим примером будут показывать, что не соблюдают карантин, то завтра на улицу выйдут все остальные. Если через неделю или две мы возвращаемся, то в среднем, понадобится две недели, чтобы вернуть команду на тот уровень, на котором она была.

Если это будет длиться два месяца, то это будет совсем другая история. Но, я думаю, в сегодняшних реалиях, это минимум, две недели. Понятное дело, мы можем начать раньше, но болельщики увидят, что это уже совсем не то состояние, в котором мы были перед вынужденной паузой», - сказал Палкин.

Напомним, УЕФА отсрочил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Кроме того, Евро-2020 было перенесено на 2021 год.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.04.2020 09:24
    0
    Падает доходность от телевидения, посещаемости матчей это Украинский футбол вообще не касается. Провести один матч обходится дороже чем приносят продажи билетов. Финансирование украинского футбола целиком зависит от положения дел владельцев клубов!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.04.2020 09:24
    0
    Падает доходность от телевидения, посещаемости матчей это Украинский футбол вообще не касается. Провести один матч обходится дороже чем приносят продажи билетов. Финансирование украинского футбола целиком зависит от положения дел владельцев клубов!
    Ссылка
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