Сергей ПАЛКИН: «Нет планов, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о жизни команды на карантине.

«Сегодня карантин на нас влияет, если смотреть на результат по доходам. Падает доходность от телевидения, посещаемости матчей и так далее. Если доходная часть существенно падает в европейском футболе, ФИФА должна предложить варианты, каким образом нам компенсировать то, что мы теряем в доходной части. Все пляшет от экономики. И насколько сильна будет экономика в Украине и Европе, настолько сильным будет футбол. Поэтому, сегодня одна из главных задач ФИФА: рассмотреть и утвердить определенные принципы и меры для поддержания клубов не только в слаборазвитых экономиках, но и европейских клубов в том числе.

С главным тренером мы говорим каждые три дня. Тренерский штаб регулярно общается со всеми футболистами, благо дело, уже существуют технологии, к которым можно подключить до 50 человек. Они регулярно общаются, наши медики каждый день получают отчет от футболистов, в каком они состоянии, чтобы все было на контроле, и мы все следили за этим карантинным процессом.

Я слышал, что некоторые европейские клубы начали тренировки в мягком режиме. Но одни начали тренироваться, другие нет, это все не естественно. На данный момент у нас нет таких планов, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди. Вы видите, что количество зараженных растет, когда наступит пик в данной ситуации – никто не знает. Самое главное сегодня – это здоровье футболистов. Физические кондиции можно наверстать.

Мне кажется, что ФИФА должна дать четкие рамки: две недели на возвращение физического состояния футболистов, и через две недели мы продолжаем чемпионат. Потому что, если каждый клуб сам будет придумывать тренировочные программы, то с одной стороны, мы идем вразрез с нормами, установленными в государстве. Если в государстве установлен карантин, а мы тренируемся, то мы не вписываемся ни в какие рамки. Футболисты – это люди, к которым прислушиваются многие болельщики. Если они своим примером будут показывать, что не соблюдают карантин, то завтра на улицу выйдут все остальные. Если через неделю или две мы возвращаемся, то в среднем, понадобится две недели, чтобы вернуть команду на тот уровень, на котором она была.

Если это будет длиться два месяца, то это будет совсем другая история. Но, я думаю, в сегодняшних реалиях, это минимум, две недели. Понятное дело, мы можем начать раньше, но болельщики увидят, что это уже совсем не то состояние, в котором мы были перед вынужденной паузой», - сказал Палкин.

Напомним, УЕФА отсрочил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Кроме того, Евро-2020 было перенесено на 2021 год.