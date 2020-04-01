Финалы еврокубков могут пройти без зрителей

УЕФА готов пойти на такие жертвы, лишь бы матчи состоялись в рамках текущего сезона

  • 01.04.2020 13:59
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Финалы еврокубков могут пройти без зрителей
© УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не теряет надежды доиграть еврокубковые турниры в нынешнем сезоне.

УЕФА даже готов пойти на то, чтобы финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы прошли без зрителей.

Принятие ключевых решения должно состоятся сегодня, 1 апреля, в рамках видеоконференции, на которой будут обсуждать варианты нового календаря матчей национальных чемпионов и еврокубков, а также вопросы с контрактами футболистов и сроки трансферных окон.

Напомним, что в Европе из-за пандемии коронавируса приостановлены все национальные первенства, кроме чемпионата Беларуси.

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Источник — Independent

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