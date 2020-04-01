Финалы еврокубков могут пройти без зрителей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не теряет надежды доиграть еврокубковые турниры в нынешнем сезоне.
УЕФА даже готов пойти на то, чтобы финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы прошли без зрителей.
Принятие ключевых решения должно состоятся сегодня, 1 апреля, в рамках видеоконференции, на которой будут обсуждать варианты нового календаря матчей национальных чемпионов и еврокубков, а также вопросы с контрактами футболистов и сроки трансферных окон.
Напомним, что в Европе из-за пандемии коронавируса приостановлены все национальные первенства, кроме чемпионата Беларуси.
Источник — Independent
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