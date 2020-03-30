УЕФА проведет видеоконференцию 1 апреля

В среду, 1 апреля УЕФА планирует провести видеоконференцию, на которую приглашены генеральные секретари всех 55 национальных ассоциаций.

На ней будут обсуждать варианты нового календаря матчей национальных чемпионов и еврокубков, а также вопросы с контрактами футболистов и сроки трансферных окон.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что нынешний сезон можно будет доиграть в начале следующего.