Чемпионат Беларуси. БАТЭ набрал первые очки в сезоне

В третьем туре чемпионата Беларуси БАТЭ дома принимал «Рух» из Бреста. Хозяева после двух поражений на старте сезона наконец-то набрали первые очки в сезоне – победа 1:0.
БАТЭ – «Рух» Бест – 1:0
Гол: 1:0 – 7, автогол Осучукву.
БАТЭ – Чичкан, Филипенко, Филипович, Копитович, Волков, Нехайчик, Бага, Драгун, Милич (Стасевич, 63), Виллумссон (Яблонский, 85), Сарока (Скавыш, 68).
«Рух» Брест – Нечаев, Гайдучик, Колпачук (Диалло, 67), Мигунов (Тихоновский, 60), Ковтун, Вильям, Осучукву, Васильев, Гречихо, Концевой, Петренко (Седько, 78).
Предупреждения: Васильев (23), Филипович (27), Петренко (35), Осучукву (40), Милич (43), Гречихо (43), Виллумссон (59), Стасевич (83).
Источник — Sport.ua
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