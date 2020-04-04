Чемпионат Беларуси. БАТЭ набрал первые очки в сезоне

Клуб из Борисова минимально обыграл «Рух» из Бреста

  • 04.04.2020 19:37
  • 357 просмотров
  • 1 комментарий
Чемпионат Беларуси. БАТЭ набрал первые очки в сезоне
© fcbate.by

В третьем туре чемпионата Беларуси БАТЭ дома принимал «Рух» из Бреста. Хозяева после двух поражений на старте сезона наконец-то набрали первые очки в сезоне – победа 1:0.

БАТЭ – «Рух» Бест – 1:0
Гол: 1:0 – 7, автогол Осучукву.

БАТЭ – Чичкан, Филипенко, Филипович, Копитович, Волков, Нехайчик, Бага, Драгун, Милич (Стасевич, 63), Виллумссон (Яблонский, 85), Сарока (Скавыш, 68).

«Рух» Брест – Нечаев, Гайдучик, Колпачук (Диалло, 67), Мигунов (Тихоновский, 60), Ковтун, Вильям, Осучукву, Васильев, Гречихо, Концевой, Петренко (Седько, 78).

Предупреждения: Васильев (23), Филипович (27), Петренко (35), Осучукву (40), Милич (43), Гречихо (43), Виллумссон (59), Стасевич (83).

Ранее «Шахтер» Солигорск сыграл вничью с «Неманом» - 0:0.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 04.04.2020 20:20
    0
    Это наш фарм, или у нас ихний?
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 04.04.2020 20:20
    0
    Это наш фарм, или у нас ихний?
    Ссылка
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