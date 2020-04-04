Чемпионат Беларуси. Шахтер Вернидуба сыграл вничью

В рамках 3-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» Солигорск под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба на своем поле принимал «Неман» из Гродно.
Матч завершился со счетом 0:0.
Шахтер, как и его соперник, набрал 4 очка и находится в верхней части таблицы.
Чемпионат Беларуси. 3-й тур.
Шахтер Солигорск - Неман 0:0
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.