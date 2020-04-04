«Ислочь» в Минске на стадионе «ФК Минск» встретится со «Слуцком» в поединке 3-го тура белорусской Высшей лиги. Матч состоится 05.04.2020. Начало игры в 18:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Спорт 1», «Беларусь 5», «Матч ТВ Game», «Матч ТВ Футбол 1».
«Ислочь» — «Слуцк». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси.
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Источник — Sport.ua
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