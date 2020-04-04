Ислочь — Слуцк. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Пропустит ли «Ислочь» первый гол в сезоне?

  • 04.04.2020 17:27
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Ислочь — Слуцк. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
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Завершающий матч 3-го тура белорусской Высшей лиги рискует стать самым просматриваемым в мире. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Беларуси остался едва ли не единственным спортивным событием, за которым следят футбольные болельщики. А «Слуцк» благодаря своему названию (sluts на английском сленге означает, скажем так, «девушки легкого поведения») приобрел поклонников по всему миру. Англоязычные фанаты даже создали фан-клуб команды и посвящают ей песни.

Возможно, это хоть в какой-то мере позволит остаться клубу на плаву: титульный спонсор отказался от команды, и руководство срочно ищет способы сохранить клуб. В соцсетях активно обсуждают меры по спасению клуба. И победа над одним из лидеров чемпионата, разумеется, могла бы помочь «Слуцку».

В чемпионате страны команда показала в стартовых турах два диаметрально противоположных результата. Сперва обыграла «Славию», а затем потерпела минимальное поражение от чемпиона, брестского «Динамо», обе встречи проведя дома. Зато «Ислочь» сыграла уже четыре официальных поединка, в которых ни разу не пропустила! Две «нулёвки» в Кубке (и поражение в серии пенальти от все того же брестского «Динамо») и две минимальных победы в чемпионате говорят о надежности обороны. Так что команда всерьез настроена превзойти свое лучшее достижение – 5-е место в чемпионате по итогам прошлого сезона.

«Слуцк», который в минувшем чемпионате опередил вылетевшую команду только на 5 очков, и сейчас испытывает проблемы. И не только финансовые: англоязычные фаны вовсю обсуждают игровые схемы и возможности усиления команды если не за счет приобретений, так за счет другой тактики. Так что букмекеры дают предпочтение хозяевам, хот в трех последних сезонах эти команды неизменно побеждали друг друга на выезде! Однако мы рискнем предположить, что даже если «Ислочь» и пропустит впервые в сезоне, тем не менее, победит.

Ориентировочные составы:
«Ислочь»: Хаткевич – Карпович, Концевой, Янушкевич, Рыбак, Стефен, – Цвейба, Глинский – Комаровский, Макась, Янсане.
«Слуцк»: Панкратов – Сирима, Семенов, Салу, Бураев – Чеботаев, Трубило, Такулов, Образов – Кривулькин, Коанда.
 

5 апреля, воскресенье

«Ислочь» – «Слуцк»
Минск. Стадион «ФК Минск». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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